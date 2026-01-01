प्रयागराज माघ मेले में मुलायम सिंह की प्रतिमा नहीं लगेगी, अखिलेश बोले- भगवान की मूर्ति ही लगाएंगे

माता प्रसाद ने माघ मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि 3 जनवरी से मेला शुरू हो रहा है, लेकिन जमीन पर व्यवस्थाएं न के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान हुई भगदड़ में मौतों की सही संख्या तक नहीं बताई गई। उनका आरोप था कि प्रशासन गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा।