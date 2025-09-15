Patrika LogoSwitch to English

यूपी में 16 सितंबर को दिखेगा मानसून तांडव, IMD ने जारी की चेतावनी, 15 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 16 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 15, 2025

up rains alert 48 hours heavy rainfall imd warning lucknow eastern western
UP Rains: अगले 48 घंटे होंगे बेहद खतरनाक | Image Source - Social Media 'FB'

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर लौटने वाला है। मौसम विभाग ने 16 सितंबर को राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवा और झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। लंबे समय से चल रही गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि फसलों को पानी की कमी से नुकसान हो रहा था।

किन जिलों में होगी भारी बारिश?

मौसम विभाग ने बताया है कि बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या समेत आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बिजनौर, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। इन जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। यहां तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभा

इन जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना

मौसम विभाग ने बताया है कि यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इन जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना है। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर।

