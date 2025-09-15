यूपी में 16 सितंबर को दिखेगा मानसून तांडव, IMD ने जारी की चेतावनी, 15 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया है कि बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या समेत आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बिजनौर, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। इन जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। यहां तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभा