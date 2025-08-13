यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का तांडव, 45 जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट

UP Weather Update 14 August 2025: मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में अगले दो दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में आज मूसलधार बारिश का अनुमान जताया गया है। 14 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 और 16 अगस्त को भी यहां बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि पूर्वांचल में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। 18 अगस्त तक कई जिलों में हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है।
बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बांदा में आज मेघगर्जन, वज्रपात और बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली में आज लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।
ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट और प्रयागराज में कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। कासगंज, एटा, मैनपुरी और इटावा में भी बारिश की संभावना है। वहीं, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि यहां किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है।