यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का तांडव, 45 जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट

UP Weather Update 14 August 2025: मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में अगले दो दिनों तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं, पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में आज मूसलधार बारिश का अनुमान जताया गया है। 14 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 और 16 अगस्त को भी यहां बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि पूर्वांचल में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी। 18 अगस्त तक कई जिलों में हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है।