लोहड़ी के दिन फिर ठिठुरा पश्चिमी यूपी, IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी क्षेत्रों में येलो अलर्ट लगाया गया है। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और रुहेलखंड मंडल के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।