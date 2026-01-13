13 जनवरी 2026,

मंगलवार

प्रयागराज

लोहड़ी के दिन फिर ठिठुरा पश्चिमी यूपी, IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 13 जनवरी को भी प्रदेश के कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी और कोहरे के कारण दृश्यता कम रहेगी।

Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 13, 2026

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार 13 जनवरी को भी प्रदेश के कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी और कोहरे के कारण दृश्यता कम रहेगी। अगले कुछ दिनों तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।

13 जनवरी के लिए नया पूर्वानुमान जारी

पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद प्रदेश में ठंड का असर और तेज हो गया है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी के लिए नया पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि कई जिलों में शीतलहर चल सकती है।

कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी क्षेत्रों में येलो अलर्ट लगाया गया है। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और रुहेलखंड मंडल के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इससे रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ पाला पड़ने की भी संभावना जताई गई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / लोहड़ी के दिन फिर ठिठुरा पश्चिमी यूपी, IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

