यूपी में 19 सितंबर को भारी मॉनसूनी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में येलो वार्निंग जारी

मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दिन बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर और महोबा समेत 30 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।