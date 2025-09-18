Patrika LogoSwitch to English

यूपी में 19 सितंबर को भारी मॉनसूनी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में येलो वार्निंग जारी

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 19 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 18, 2025

Heavy Rain Alert
फाइल फोटो- पत्रिका

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने 19 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि विभाग का कहना है कि 20 से 23 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां कम होंगी और इस दौरान भारी वर्षा की संभावना नहीं है।

19 सितंबर को होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 19 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दिन बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर और महोबा समेत 30 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

गरज-चमक और वज्रपात का भी अलर्ट

इनके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या,बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है।

20 से 23 सितंबर तक राहत

मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 23 सितंबर के बीच प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा और इस दौरान कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि हल्की बारिश छिटपुट स्थानों पर हो सकती है।

Published on:

18 Sept 2025 11:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी में 19 सितंबर को भारी मॉनसूनी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में येलो वार्निंग जारी

