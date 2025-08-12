16-17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं, आईएमडी का नया अपडेट जारी

आज मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर बादल गरजने, बिजली चमकने और भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी यूपी के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।