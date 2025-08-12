16-17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं, आईएमडी का नया अपडेट जारी

आज मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर बादल गरजने, बिजली चमकने और भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी यूपी के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।
वहीं पश्चिमी यूपी के प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संतरविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी सात दिनों के लिए भी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है।
12 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक और कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। 13 से 15 अगस्त तक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों और पूर्वी यूपी के लगभग सभी हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और कई जगह भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।
16 अगस्त को दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं कहीं-कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। 17 और 18 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक बनी रह सकती है।