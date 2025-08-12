12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

16-17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं, आईएमडी का नया अपडेट जारी

मौसम विभाग ने आगामी सात दिनों के लिए भी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 12, 2025

फिर होगी मानसून की झमाझम बारिश (फोटो: पत्रिका)

आज मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर बादल गरजने, बिजली चमकने और भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी यूपी के गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर और आस-पास के इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी

वहीं पश्चिमी यूपी के प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संतरविदास नगर, जौनपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी सात दिनों के लिए भी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है।

12 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक और कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। 13 से 15 अगस्त तक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों और पूर्वी यूपी के लगभग सभी हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और कई जगह भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।

16 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

16 अगस्त को दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं कहीं-कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। 17 और 18 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक बनी रह सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / 16-17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना नहीं, आईएमडी का नया अपडेट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.