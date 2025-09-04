इस दिन प्रदेश में रौद्र रूप दिखाएगा मानसून, 23 जिलों में बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट

4 सितंबर को मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के 23 जिलों में बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में शामली, बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर और महोबा शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 3 सितंबर तक अनुमानित बारिश 614 मिलीमीटर थी, जबकि इस दौरान 629 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 3% ज्यादा है।