इस दिन प्रदेश में रौद्र रूप दिखाएगा मानसून, 23 जिलों में बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम पूरे हफ्ते बदलता रहेगा। 5 से 8 सितंबर तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं भी भारी बारिश की आशंका नहीं है। हालांकि 9 सितंबर को मौसम में बदलाव के कारण पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है।
4 सितंबर को मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के 23 जिलों में बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में शामली, बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर और महोबा शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 3 सितंबर तक अनुमानित बारिश 614 मिलीमीटर थी, जबकि इस दौरान 629 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 3% ज्यादा है।
बारिश, बाढ़ और बिगड़ते मौसम के कारण 4 सितंबर को मुजफ्फरनगर, बागपत, आगरा, बुलंदशहर और मथुरा में संचालित परिषद,राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल और मदरसों में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।