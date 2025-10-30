पूर्वी यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, वाराणसी सहित 17 जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

UP Monsoon: यूपी में मौसम हुआ खतरनाक! Image Source - Social Media 'FB'
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को मौसम सुहावना रहा, लेकिन गुरुवार को फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। वाराणसी, मऊ, प्रयागराज, जौनपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अनुमान है कि 30 और 31 अक्टूबर को अच्छी बारिश होगी, जबकि 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में और पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।
बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अब कमजोर हो गया है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर साफ दिखेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, यह तूफान 28 अक्टूबर की रात आंध्र प्रदेश तट पार करने के बाद उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कमजोर हो गया। अब यह 29 अक्टूबर की शाम तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के पास एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। अगले 12 घंटों में यह सिस्टम और कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाएगा।
मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसमें चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर शामिल हैं।इसके अलावा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और गाजीपुर जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है।
