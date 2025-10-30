पूर्वी यूपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, वाराणसी सहित 17 जिलों में झमाझम बरसेंगे बादल

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को मौसम सुहावना रहा, लेकिन गुरुवार को फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। वाराणसी, मऊ, प्रयागराज, जौनपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अनुमान है कि 30 और 31 अक्टूबर को अच्छी बारिश होगी, जबकि 1 नवंबर से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा।