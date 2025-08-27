यूपी में 30 अगस्त से लौटेगा मॉनसून, तेज हवाओं संग होगी झमाझम बारिश, अभी रहेगा कमजोर

भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मॉनसून को लेकर नया अपडेट जारी किया है। लखनऊ केंद्र से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी। इस दौरान अच्छी बारिश की संभावना बहुत कम है और केवल कुछ जिलों में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी ही होगी। हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि 30 अगस्त से एक बार फिर हालात बदलेंगे और मॉनसून पूरी ताकत के साथ लौटेगा।
मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी यूपी से गुजर रहा कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर राजस्थान की ओर चला गया है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बना है, लेकिन वह अभी ओडिशा तट से दूर है, इसलिए उसका असर यूपी पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान में कोई भी मजबूत मॉनसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से बारिश की कमी बनी हुई है।
30 अगस्त से हवाओं की गति और दिशा में बदलाव आएगा, जिससे प्रदेश में बारिश का दायरा और उसकी तीव्रता दोनों बढ़ेंगी। राजधानी लखनऊ के लिए भी यह खुशखबरी है कि वहां 30 अगस्त के बाद फिर से अच्छी और तेज बारिश होने की संभावना है।