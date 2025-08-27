यूपी में 30 अगस्त से लौटेगा मॉनसून, तेज हवाओं संग होगी झमाझम बारिश, अभी रहेगा कमजोर

भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मॉनसून को लेकर नया अपडेट जारी किया है। लखनऊ केंद्र से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी। इस दौरान अच्छी बारिश की संभावना बहुत कम है और केवल कुछ जिलों में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी ही होगी। हालांकि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि 30 अगस्त से एक बार फिर हालात बदलेंगे और मॉनसून पूरी ताकत के साथ लौटेगा।