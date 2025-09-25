Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

प्रयागराज

दो दिनों बाद यूपी के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, देखें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर से 25 से 28 सितंबर के बीच प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 25, 2025

rain alert
फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से बुधवार को मानसून ने अलविदा कह दिया। मौसम विभाग के अनुसार, जल्द ही प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी मानसून जल्द ही विदाई लेगा। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के असर से 25 से 28 सितंबर के बीच प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई

बुधवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। सोनभद्र जिले में 16 मिमी बारिश हुई, वहीं बलिया, गाजीपुर और पूर्वी तराई के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच जैसे क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को भी इन इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं।

25 से 28 सितंबर के बीच बारिश होने की संभावना

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून विदा हो चुका है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मानसून लौट चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तरी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती हिस्सों में 25 से 28 सितंबर के बीच बारिश होने की संभावना है।

पांच प्रतिशत कम हुई बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर तक पूर्वी यूपी में इस साल सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी यूपी में 13 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर लगभग पांच प्रतिशत कम बारिश हुई है।इस समय मौसम में बदलाव और उमस दोनों बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से अगले कुछ दिनों में दक्षिणी और मध्यवर्ती यूपी में हल्की बारिश से राहत मिल सकती है। लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

Published on:

25 Sept 2025 12:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / दो दिनों बाद यूपी के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, देखें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

