दो दिनों बाद यूपी के इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश, देखें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 24 सितंबर तक पूर्वी यूपी में इस साल सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी यूपी में 13 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर लगभग पांच प्रतिशत कम बारिश हुई है।इस समय मौसम में बदलाव और उमस दोनों बढ़ गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से अगले कुछ दिनों में दक्षिणी और मध्यवर्ती यूपी में हल्की बारिश से राहत मिल सकती है। लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।