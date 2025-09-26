यूपी में 27 सितंबर को जमकर बरसेंगे काले बदरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, अभी प्रदेश में किसी तरह की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 26 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने और बादल गरजने के आसार भी हैं। 27 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 28 और 29 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।