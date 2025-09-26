यूपी में 27 सितंबर को जमकर बरसेंगे काले बदरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में उमस और तपिश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल इस गर्मी से तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश थोड़ी राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, अभी प्रदेश में किसी तरह की कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 26 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने और बादल गरजने के आसार भी हैं। 27 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 28 और 29 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण और कम दबाव के क्षेत्र से मौसम पर असर पड़ रहा है। इसके कारण 26 और 27 सितंबर को उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर इसका असर दिख सकता है। इसका थोड़ा बहुत असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा।
26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिम यूपी को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में छिटपुट बारिश के आसार हैं, जिससे कुल बारिश सामान्य से थोड़ी अधिक रह सकती है।