“जिसने तलवार के डर से सलवार पहन ली वह…” हिंदूवादी नेता ने इकरा हसन से किया सवाल

कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के खिलाफ हिंदू रक्षा दल की अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने विवादित बयान दिया है। गुरुवार को उनका 25 सेकेंड का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में पिंकी चौधरी कहते दिखे कि इकरा हसन ने यह कैसे कहा कि वह गुर्जर है। उन्होंने कहा, "जिसने तलवार के डर से सलवार पहनी हो, वह गुर्जर कैसे हो सकती है। गुर्जर हमारी ताकतवर और क्षत्रिय कौम है।" चौधरी ने इसे जिहादी भी करार दिया और सांसद के भाई पर भी आरोप लगाए कि उसने एसडीएम को गाली दी थी।