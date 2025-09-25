रास्ते में अड़चन बना पति, पत्नी ने हत्या कर कुएं में फेंकी पुलिस ने किया गिरफ्तार

फूलतारा के निवासी रवि सिंह उर्फ सोनू की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि सोनू की पत्नी संध्या ने अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। प्रेम संबंध में बाधा बनने पर संध्या ने अपने पति को रास्ते से हटवा दिया। इसके लिए उसने विकास को सोनू के खेत जाने की जानकारी भी दी थी।
पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि सोनू की शादी आठ साल पहले खीरी थाना क्षेत्र के कौहट गांव की संध्या से हुई थी। शुरूआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में संध्या का व्यवहार बदल गया और उसका प्रेम संबंध गांव के ही विकास से बन गया। इससे घर में विवाद शुरू हो गया। सोनू ने कई बार विकास को घर आने-जाने से मना किया, लेकिन प्रेम संबंध खत्म नहीं हुआ।
19 सितंबर की रात सोनू खाना लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी संध्या और विकास ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दिया। घटना उजागर होने के बाद ग्रामीण संध्या के बारे में तरह-तरह की बातें करने लगे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।