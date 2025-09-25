रास्ते में अड़चन बना पति, पत्नी ने हत्या कर कुएं में फेंकी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। इंस्पेक्टर यशपाल सिंह ने बताया कि सोनू की शादी आठ साल पहले खीरी थाना क्षेत्र के कौहट गांव की संध्या से हुई थी। शुरूआत में सब ठीक था, लेकिन बाद में संध्या का व्यवहार बदल गया और उसका प्रेम संबंध गांव के ही विकास से बन गया। इससे घर में विवाद शुरू हो गया। सोनू ने कई बार विकास को घर आने-जाने से मना किया, लेकिन प्रेम संबंध खत्म नहीं हुआ।