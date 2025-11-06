Patrika LogoSwitch to English

चार वर्षीय स्नातक में 70% अंक वाले छात्र अब पीएचडी के लिए कर सकेंगे आवेदन, प्रवेश प्रक्रिया शुरू

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार दो तरह की पीएचडी में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

प्रयागराज

Krishna Rai

Nov 06, 2025

BHU PhD Admission

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने जनवरी 2026 सत्र के लिए पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार दो तरह की पीएचडी में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक तो पीएचडी और दूसरी पीएचडी (वर्किंग प्रोफेशनल)। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। खास बात यह है कि अब चार साल का स्नातक पूरा करने वाले छात्र भी सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं।

कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना जरूरी

पीएचडी के लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है। इसके अनुसार, उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या 6 CGPA होना जरूरी है। वहीं, चार वर्षीय स्नातक पूरी करने वाले छात्र सीधे पीएचडी में दाखिला लेने के लिए 70 प्रतिशत अंक या 7 CGPA लाना अनिवार्य है। अंतिम वर्ष के छात्र भी तय शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

आइआइआइटी में पीएचडी के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए यह 250 रुपये तय किया गया है। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक विभागों में आवेदन करना चाहता है, तो उसे हर विभाग के लिए अलग आवेदन देना होगा।

दो चरणों में होगी प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कुल 100 अंकों का होगा। यह परीक्षा दो हिस्सों में होगी 50 अंक का सामान्य खंड और 50 अंक का विभागीय खंड। जिन्होंने गेट या नेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास कर ली हैं, उन्हें इस चरण से छूट मिलेगी। दूसरे चरण में उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया जाएगा।

21 नवंबर होगी आवेदन की अंतिम तिथि

आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। 28 नवंबर को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। लिखित परीक्षा 8 दिसंबर को होगी, जबकि व्यक्तिगत साक्षात्कार 8 और 9 दिसंबर को होंगे। अंतिम परिणाम 10 से 12 दिसंबर के बीच घोषित किए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बीटेक, बीफार्मा, एमटेक, एमफार्मा, एमएससी, एमसीए, एमबीए, एमकाम या किसी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। जो लोग गेट, जीपैट, कैट, नेट-पीएचडी, नेट-जेआरएफ, सीएसआइआर, या आइसीएमआर-जेआरएफ के लिए पात्र हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार ने अपनी पिछली डिग्री विदेश से की है, तो जीआरई या जीमैट के स्कोर को भी माना जाएगा।

Published on:

06 Nov 2025 08:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / चार वर्षीय स्नातक में 70% अंक वाले छात्र अब पीएचडी के लिए कर सकेंगे आवेदन, प्रवेश प्रक्रिया शुरू

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

