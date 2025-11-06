चार वर्षीय स्नातक में 70% अंक वाले छात्र अब पीएचडी के लिए कर सकेंगे आवेदन, प्रवेश प्रक्रिया शुरू

पीएचडी के लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है। इसके अनुसार, उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या 6 CGPA होना जरूरी है। वहीं, चार वर्षीय स्नातक पूरी करने वाले छात्र सीधे पीएचडी में दाखिला लेने के लिए 70 प्रतिशत अंक या 7 CGPA लाना अनिवार्य है। अंतिम वर्ष के छात्र भी तय शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।