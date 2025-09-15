तेज उमस के बाद झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया तीन दिन का मौसम पूर्वानुमान

पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को सोमवार को आखिरकार राहत मिली। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए थे, लेकिन उमस इतनी तेज थी कि लोग पसीने से बेहाल थे। धूप नहीं निकलने के बावजूद गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था।
दोपहर करीब 12 बजे मौसम अचानक बदल गया। घने बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। यह क्रम दिनभर रुक-रुककर चलता रहा। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी-उमस से बड़ी राहत महसूस की। हालांकि अचानक हुई बारिश के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बच्चे भीगकर घर लौटे, वहीं सड़क पर निकलने वाले लोग भी बारिश में भीग गए।
इस बार सितंबर की शुरुआत से ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही थी। लगातार उमस बढ़ रही थी और लग रहा था कि अब बरसात थम गई है। लेकिन सोमवार की बारिश ने लोगों को राहत दी। बारिश सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हुई। जुलाई और अगस्त में जमकर बारिश हुई थी, लेकिन सितंबर की शुरुआत में मौसम अचानक बदल गया था। आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से लोग परेशान थे। अब दोबारा हुई बारिश ने राहत की उम्मीद जगा दी है।