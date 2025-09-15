तेज उमस के बाद झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया तीन दिन का मौसम पूर्वानुमान

इस बार सितंबर की शुरुआत से ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही थी। लगातार उमस बढ़ रही थी और लग रहा था कि अब बरसात थम गई है। लेकिन सोमवार की बारिश ने लोगों को राहत दी। बारिश सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हुई। जुलाई और अगस्त में जमकर बारिश हुई थी, लेकिन सितंबर की शुरुआत में मौसम अचानक बदल गया था। आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से लोग परेशान थे। अब दोबारा हुई बारिश ने राहत की उम्मीद जगा दी है।