प्रयागराज

तेज उमस के बाद झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया तीन दिन का मौसम पूर्वानुमान

झमाझम बारिश के बाद प्रयागराज में मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी-उमस से बड़ी राहत महसूस की। हालांकि अचानक हुई बारिश के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 15, 2025

प्रयागराज में कैसा रहेगा मौसम

पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को सोमवार को आखिरकार राहत मिली। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए थे, लेकिन उमस इतनी तेज थी कि लोग पसीने से बेहाल थे। धूप नहीं निकलने के बावजूद गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था।

झमाझम बारिश से मौसम सुहावना

दोपहर करीब 12 बजे मौसम अचानक बदल गया। घने बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। यह क्रम दिनभर रुक-रुककर चलता रहा। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी-उमस से बड़ी राहत महसूस की। हालांकि अचानक हुई बारिश के कारण स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बच्चे भीगकर घर लौटे, वहीं सड़क पर निकलने वाले लोग भी बारिश में भीग गए।

उमस के बीच राहत बनकर आई बारिश

इस बार सितंबर की शुरुआत से ही प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही थी। लगातार उमस बढ़ रही थी और लग रहा था कि अब बरसात थम गई है। लेकिन सोमवार की बारिश ने लोगों को राहत दी। बारिश सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, बल्कि प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हुई। जुलाई और अगस्त में जमकर बारिश हुई थी, लेकिन सितंबर की शुरुआत में मौसम अचानक बदल गया था। आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से लोग परेशान थे। अब दोबारा हुई बारिश ने राहत की उम्मीद जगा दी है।

15 Sept 2025 09:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / तेज उमस के बाद झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया तीन दिन का मौसम पूर्वानुमान

