प्रयागराज

गुस्से में दरिंदे पिता ने एक साल के बेटे का फाड़ दिया जबड़ा, मासूम की मौत

यूपी के बलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अवैध संबंध के शक में एक पिता ने अपने ही एक साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 05, 2025

पिता ने एक साल के बेटे का फाड़ दिया जबड़ा

पिता ने एक साल के बेटे का फाड़ दिया जबड़ा

यूपी के बलिया जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अवैध संबंध के शक में एक पिता ने अपने ही एक साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की लोहे की रॉड और डंडे से पिटाई की, फिर नशे की हालत में बेटे का जबड़ा फाड़ दिया। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

डर के मारे दोनों पड़ोसियों के घर भाग गए

सुरेमनपुर निवासी रूपेश तिवारी की शादी चार साल पहले सूर्यभानपुर की रीना तिवारी से हुई थी। दोनों के एक बेटी और दो बेटे हुए थे। रीना ने पुलिस को बताया कि रूपेश आए दिन उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर शराब के नशे में झगड़ा करता था। शनिवार रात भी उसने पहले रीना और उसके पिता को पीटा। डर के मारे दोनों पड़ोसियों के घर भाग गए। उस समय घर में तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा किन्नू अकेले थे।

रीना ने बताया कि जब सुबह वह घर लौटी तो बेटे को बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा देखा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह दृश्य देखकर मां रीना बेहोश हो गई।

रीना ने पुलिस को बताया कि रूपेश पहले भी उनके पहले बेटे की मौत का जिम्मेदार था। उसने बताया कि साल 2023 में उनका 18 दिन का बेटा बीमार था, लेकिन पति उसे जबरन घर ले आया और दूध न मिलने से बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस ने रीना की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर रूपेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। मां ने अपने पति को फांसी की सजा देने की मांग की है।

Published on:

05 Oct 2025 10:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / गुस्से में दरिंदे पिता ने एक साल के बेटे का फाड़ दिया जबड़ा, मासूम की मौत

