गुस्से में दरिंदे पिता ने एक साल के बेटे का फाड़ दिया जबड़ा, मासूम की मौत

सुरेमनपुर निवासी रूपेश तिवारी की शादी चार साल पहले सूर्यभानपुर की रीना तिवारी से हुई थी। दोनों के एक बेटी और दो बेटे हुए थे। रीना ने पुलिस को बताया कि रूपेश आए दिन उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर शराब के नशे में झगड़ा करता था। शनिवार रात भी उसने पहले रीना और उसके पिता को पीटा। डर के मारे दोनों पड़ोसियों के घर भाग गए। उस समय घर में तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा किन्नू अकेले थे।



रीना ने बताया कि जब सुबह वह घर लौटी तो बेटे को बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा देखा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह दृश्य देखकर मां रीना बेहोश हो गई।