प्रयागराज

प्रयागराज: जम्मू मेल समेत11 ट्रेनों का बदला रूट, रेलवे ने जारी की नई जानकारी

प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनें 20 नवंबर को बदले हुए मार्ग से चलेंगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इन ट्रेनों के देरी से पहुंचने की संभावना है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 20, 2025

प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनें 20 नवंबर को बदले हुए मार्ग से चलेंगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इन ट्रेनों के देरी से पहुंचने की संभावना है। जिन प्रमुख ट्रेनों का रूट बदला गया है उनमें जम्मू मेल, ब्रह्मपुत्र मेल समेत कुल 11 ट्रेनें शामिल हैं।

कई ट्रेनों के संचालन में किया गया बदलाव

गाजियाबाद–चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन पर पावर ब्लॉक होने के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। उत्तर रेलवे ने बताया कि 21 नवंबर को 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस, 12275 हमसफर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें मारीपत–चिपियाना बुजुर्ग–गाजियाबाद के रास्ते तीसरी लाइन से चलाई जाएंगी।

वहीं 20 नवंबर को 14217 प्रयागराज संगम–चंडीगढ़, 12397 गया–नई दिल्ली, 15658 कामाख्या–दिल्ली और 14117 प्रयागराज–भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस भी इसी बदले हुए मार्ग से होकर गुजरेंगी।इसके अलावा, 21 नवंबर को 12273 हावड़ा–नई दिल्ली, 12427 रीवा–आनंद विहार टर्मिनल, और 12367 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल ट्रेनों को भी वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा।

तीसरी लाइन से चलेगी कई ट्रेनें

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में गाजियाबाद–चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन पर पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी वजह से 21 नवंबर को 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस और 12275 हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें मारीपत–चिपियाना बुजुर्ग–गाजियाबाद स्टेशन के तीसरी लाइन से चलेंगी।

20 नवंबर को 14217 प्रयागराज संगम–चंडीगढ़, 12397 गया–नई दिल्ली, 15658 कामाख्या–दिल्ली और 14117 प्रयागराज–भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस भी बदले हुए मार्ग से चलाई जाएंगी। इसके अलावा, 21 नवंबर को 12273 हावड़ा–नई दिल्ली, 12427 रीवा–आनंद विहार टर्मिनल और 12367 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल ट्रेनों को भी अलग मार्ग से संचालित किया जाएगा।रेलवे ने केरल के एर्णाकुलम से बरौनी के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन 21 नवंबर की रात प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रात 9:00 से 9:10 बजे के बीच पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर और पटना स्टेशनों पर रुकते हुए शनिवार दोपहर 12 बजे बरौनी पहुंचेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज: जम्मू मेल समेत11 ट्रेनों का बदला रूट, रेलवे ने जारी की नई जानकारी

