कटरा जाने वाली जम्मू मेल और मूरी एक्सप्रेस रद्द, दो हजार से ज्यादा टिकट कैंसिल होने से यात्री परेशान

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। कठुआ-माधबपुर रेलखंड पर बने एक अहम पुल को नुकसान पहुंचने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके चलते हजारों यात्री फंसे हुए हैं। गुरुवार को भी रेलवे ने सूबेदारगंज से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली जम्मू मेल और संबलपुर-जम्मूतवी मूरी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। ट्रेनें बंद होने से जहां दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु निराश हुए, वहीं जम्मू से लौटने वाले यात्रियों के सामने भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। पिछले तीन दिनों में प्रयागराज से ही 2,000 से ज्यादा आरक्षित टिकट रद्द किए जा चुके हैं।