प्रयागराज

कटरा जाने वाली जम्मू मेल और मूरी एक्सप्रेस रद्द, दो हजार से ज्यादा टिकट कैंसिल होने से यात्री परेशान

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। कठुआ-माधबपुर रेलखंड पर बने एक अहम पुल को नुकसान पहुंचने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके चलते हजारों यात्री फंसे हुए हैं।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 28, 2025

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ के कारण ट्रेन रद

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ ने रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। कठुआ-माधबपुर रेलखंड पर बने एक अहम पुल को नुकसान पहुंचने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके चलते हजारों यात्री फंसे हुए हैं। गुरुवार को भी रेलवे ने सूबेदारगंज से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली जम्मू मेल और संबलपुर-जम्मूतवी मूरी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया। ट्रेनें बंद होने से जहां दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु निराश हुए, वहीं जम्मू से लौटने वाले यात्रियों के सामने भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। पिछले तीन दिनों में प्रयागराज से ही 2,000 से ज्यादा आरक्षित टिकट रद्द किए जा चुके हैं।

यात्रियों की परेशानी बढ़ी

सैदाबाद के रामकिशोर यादव ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, लेकिन ट्रेन रद्द होने से अब कटरा में फंसे हुए हैं। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट कराया था, जो कैंसिल हो चुका है। सलोरी निवासी रीता देवी ने भी चिंता जताई कि उनकी बहन और भांजा पिछले दो दिन से कटरा में रुके हुए हैं। सड़क मार्ग भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में घर लौटना मुश्किल हो गया है। शांतिपुरम के व्यवसायी संजय तिवारी ने कहा कि उन्होंने दो महीने पहले परिवार संग जम्मू मेल में टिकट कराया था। अब ट्रेन रद्द हो गई और माता वैष्णो देवी के दर्शन का सपना अधूरा रह गया।

रेलवे ने दिया आश्वासन

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक रेल संचालन बाधित रहेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों की परेशानी को समझता है और सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

28 Aug 2025 11:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / कटरा जाने वाली जम्मू मेल और मूरी एक्सप्रेस रद्द, दो हजार से ज्यादा टिकट कैंसिल होने से यात्री परेशान

