राज्यपाल के पड़ोसी के घर लाखों की चोरी, पुलिस पर उठे सवाल, लगातार वारदातों से लोगों में बढ़ा आक्रोश

इससे पहले भी रामपुर के सीतापुरी कॉलोनी में छठ पर्व के दिन चोरी हुई थी। उस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। चार दिन पहले पुराना रामनगर के विश्वमित्रपुरम कॉलोनी में सेना के सूबेदार बलिराम पांडेय के घर चोरी हुई थी। वहीं, उसी कॉलोनी में तैनात उपनिरीक्षक टीएन सिंह के घर भी चोरी हुई थी और एक बाइक चोरी का मामला भी अब तक अनसुलझा है।