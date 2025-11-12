राज्यपाल के पड़ोसी के घर लाखों की चोरी, पुलिस पर उठे सवाल, लगातार वारदातों से लोगों में बढ़ा आक्रोश

पड़ोसी के घर हुई लाखों की चोरी
रामनगर में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब राज्यपाल के पड़ोसी तक सुरक्षित नहीं हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के घर के पास रहने वाले लोगों के घरों में भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जबकि इलाके में 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है।
नवीनतम मामला मोहताज खाना इलाके का है, जहां मंगलवार की देर रात जवाहर लाल द्विवेदी के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर की चारदीवारी फांदकर छत के रास्ते अंदर घुसे और उस कमरे में पहुंच गए जहां जवाहरलाल अपनी पत्नी पुष्पा के साथ सो रहे थे। दरवाजा खुला होने के कारण चोर अंदर दाखिल हुए और अलमारी के नीचे रखा संदूक उठा ले गए।
पीड़ित के अनुसार, उस संदूक में दो 10 ग्राम के सोने के सिक्के और तीन 2 ग्राम के सिक्के रखे थे। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है।
इससे पहले भी रामपुर के सीतापुरी कॉलोनी में छठ पर्व के दिन चोरी हुई थी। उस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। चार दिन पहले पुराना रामनगर के विश्वमित्रपुरम कॉलोनी में सेना के सूबेदार बलिराम पांडेय के घर चोरी हुई थी। वहीं, उसी कॉलोनी में तैनात उपनिरीक्षक टीएन सिंह के घर भी चोरी हुई थी और एक बाइक चोरी का मामला भी अब तक अनसुलझा है।
थानाध्यक्ष दुर्गा सिंह ने बताया कि यह मामला संदिग्ध लग रहा है। क्राइम टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है।
