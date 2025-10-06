रात में चेन स्नेचिंग के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, मौके से फरार

चेन स्नेचिंग के आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़
प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस मेहंदौरी इलाके में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस को दो संदिग्ध युवक बाइक से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।
पुलिस ने घायल बदमाश की पहचान अबू उजेफा के रूप में की है, जो नवाबगंज इलाके का रहने वाला है। उसका साथी गुफरान मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक देशी तमंचा, कारतूस और छीनी गई चेन बरामद की है।
जांच में पता चला कि दोनों आरोपी कुछ दिन पहले ही एक महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात में शामिल थे। पुलिस को उनकी तलाश लंबे समय से थी। अबू उजेफा पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपी गुफरान की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
शिवकुटी थाना प्रभारी ने बताया कि यह मुठभेड़ आत्मरक्षा में हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। फिलहाल घायल आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे शहर में हुई अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने कहा कि फरार बदमाश को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा और इस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
