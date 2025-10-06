रात में चेन स्नेचिंग के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, मौके से फरार

प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस मेहंदौरी इलाके में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस को दो संदिग्ध युवक बाइक से आते दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।