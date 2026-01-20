अखिलेश काल में बरसीं लाठियां…योगी राज में पीटे गए शिष्य, आखिर क्यों विवादों में रहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद?

बताया जा रहा है कि जब उनका काफिला घाट की ओर बढ़ा तो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात को लेकर शिष्यों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ गई। जो बाद में हाथापाई में बदल गई। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया। और यह उनकी हत्या की साजिश हो सकती थी। विरोध में उन्होंने धरना भी दिया। पवित्र स्नान न करने की घोषणा की। उनका कहना था कि स्नान की जानकारी तीन दिन पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी।