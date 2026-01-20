20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

अखिलेश काल में बरसीं लाठियां…योगी राज में पीटे गए शिष्य, आखिर क्यों विवादों में रहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद?

प्रयागराज माघ मेले में स्नान को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। धरना, मारपीट के आरोप और हत्या की साजिश के दावे से वह फिर सुर्खियों में आ गए। आइये जानते हैं कि महाकुंभ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, गणेश प्रतिमा विसर्जन जैसे तमाम समय पर अपने बयान को लेकर सुर्ख़ियों और विवादों में क्यों रहे?

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mahendra Tiwari

Jan 20, 2026

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान के दौरान प्रशासन से टकराव, धरना और हत्या की साजिश के आरोपों ने उनके पुराने विवादों को फिर ताजा कर दिया है।

उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थित ज्योतिर्मठ से जुड़े शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम लंबे समय से विवादों से जुड़ा रहा है। हालिया मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। जहां वह मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम स्नान के लिए माघ मेला क्षेत्र पहुंचे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में शिष्य और समर्थक भी मौजूद थे।

स्नान की जानकारी तीन दिन पहले दी गई, फिर भी पुलिस ने काफ़िला रोंका

बताया जा रहा है कि जब उनका काफिला घाट की ओर बढ़ा तो प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन का हवाला देते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बात को लेकर शिष्यों और पुलिस के बीच कहासुनी बढ़ गई। जो बाद में हाथापाई में बदल गई। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसा माहौल बनाया गया। और यह उनकी हत्या की साजिश हो सकती थी। विरोध में उन्होंने धरना भी दिया। पवित्र स्नान न करने की घोषणा की। उनका कहना था कि स्नान की जानकारी तीन दिन पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी।

महाकुंभ और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी शंकराचार्य के बयान से खड़ा हुआ था हंगामा

यह पहला मौका नहीं है। जब अविमुक्तेश्वरानंद विवादों में आए हों। पिछले वर्ष महाकुंभ और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दिए गए उनके बयानों ने भी खासा हंगामा मचाया था। उन्होंने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति से प्रेरित बताया था। जिस पर कई धार्मिक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।

वसीयत के आधार पर बने ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य

उनकी शंकराचार्य पद पर नियुक्ति भी सवालों के घेरे में रही है। सितंबर 2022 में उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद वसीयत के आधार पर उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और कई अखाड़ों ने इस नियुक्ति को मान्यता नहीं दी। और इसे परंपरा के खिलाफ बताया।

राजनीतिक मुद्दों पर उनकी खुली टिप्पणियां के कारण सुर्खियों में बने रहते

राजनीतिक मुद्दों पर उनकी खुली टिप्पणियां भी उन्हें सुर्खियों में रखती हैं। कभी उन्हें किसी दल विशेष का समर्थक बताया जाता है। तो कभी सत्ता के मुखर आलोचक के रूप में देखा जाता है। इससे पहले वर्ष 2015 में वाराणसी में गणेश विसर्जन को लेकर हुए टकराव में वे पुलिस लाठीचार्ज में घायल भी हो चुके हैं। इन तमाम घटनाओं के चलते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार समर्थकों और विरोधियों—दोनों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 01:43 pm

Published on:

20 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अखिलेश काल में बरसीं लाठियां…योगी राज में पीटे गए शिष्य, आखिर क्यों विवादों में रहते हैं अविमुक्तेश्वरानंद?

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शंकराचार्य पद पर विवाद गहराया, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा

प्रयागराज मेला प्राधिकरण का नोटिस, शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का आरोप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रयागराज

यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकती है बारिश

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025
प्रयागराज

“पालकी से उतरता तो अधिकारी मेरी जान…” शंकराचार्य ने दिया चौंकाने वाला बयान

Shankaracharya Avimukteshwarananda on Pahalgam attack
प्रयागराज

प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को राहत, दोनों तरफ से शुरू हुई एंट्री

railway prayagraj big decision
प्रयागराज

माघ मेले में छाया बंगाल की आनंदराधा का जादू, पारंपरिक लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

सोशल मीडिया पर छाया आनंदराधा गोस्वामी का बंगाली लुक
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.