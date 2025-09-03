प्रयागराज के सुदनीपुर में फिर दिखा तेंदुआ, बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आकर मचाई दहशत

प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में बुधवार को एक बार फिर तेंदुआ दिखा। दिन में यह बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आ गया, जिससे बच्चे डरकर सहम गए। इसके बाद देर शाम भी तेंदुआ एक घर के सामने घूमता नजर आया। दोनों घटनाएं गांव के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। तेंदुआ दिखने की खबर फैलते ही गांव में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबक गए।
गांव के लोगों का कहना है कि यह तेंदुआ लगातार तीसरी बार यहां दिखाई दिया है। इससे पहले यह एक किसान और एक बछड़े पर हमला कर चुका है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। इससे पहले यह हनुमानगंज के मलखानपुर धनैचा गांव में भी नजर आया था, जहां उसने एक किसान राजेंद्र प्रसाद पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।
वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे और जाल लगाए हैं, यहां तक कि कानपुर से ट्रैंकुलाइजर विशेषज्ञ भी बुलाए गए, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। करीब एक महीने से यह तेंदुआ कई गांवों में लोगों और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। गांव वालों में डर का माहौल है और लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।