प्रयागराज के सुदनीपुर में फिर दिखा तेंदुआ, बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आकर मचाई दहशत

वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे और जाल लगाए हैं, यहां तक कि कानपुर से ट्रैंकुलाइजर विशेषज्ञ भी बुलाए गए, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। करीब एक महीने से यह तेंदुआ कई गांवों में लोगों और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। गांव वालों में डर का माहौल है और लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।