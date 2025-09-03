Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज के सुदनीपुर में फिर दिखा तेंदुआ, बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आकर मचाई दहशत

प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में बुधवार को एक बार फिर तेंदुआ दिखा। दिन में यह बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आ गया, जिससे बच्चे डरकर सहम गए।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 03, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र के सुदनीपुर कला गांव में बुधवार को एक बार फिर तेंदुआ दिखा। दिन में यह बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आ गया, जिससे बच्चे डरकर सहम गए। इसके बाद देर शाम भी तेंदुआ एक घर के सामने घूमता नजर आया। दोनों घटनाएं गांव के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गईं। तेंदुआ दिखने की खबर फैलते ही गांव में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबक गए।

लगातार तीसरी बार यहां दिखा तेंदुआ

गांव के लोगों का कहना है कि यह तेंदुआ लगातार तीसरी बार यहां दिखाई दिया है। इससे पहले यह एक किसान और एक बछड़े पर हमला कर चुका है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। इससे पहले यह हनुमानगंज के मलखानपुर धनैचा गांव में भी नजर आया था, जहां उसने एक किसान राजेंद्र प्रसाद पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।

तेंदुए को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी

वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे और जाल लगाए हैं, यहां तक कि कानपुर से ट्रैंकुलाइजर विशेषज्ञ भी बुलाए गए, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। करीब एक महीने से यह तेंदुआ कई गांवों में लोगों और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। गांव वालों में डर का माहौल है और लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज के सुदनीपुर में फिर दिखा तेंदुआ, बच्चों से भरी स्कूल वैन के सामने आकर मचाई दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट