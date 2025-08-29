यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने दी चेतावनी

शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का मौसम दिनभर बदलता रहा। कभी आसमान में धूप खिली तो कभी बादल छा गए। लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन हवा में नमी ने उमस और बेचैनी बरकरार रखी। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की बूंदें जरूर गिरीं, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हुई। हवा में नमी का स्तर 70 से 90 प्रतिशत तक दर्ज किया गया, जिससे लोगों को पसीने और घुटन वाली स्थिति का सामना करना पड़ा।