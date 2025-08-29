यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ समेत कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने दी चेतावनी

उत्तर प्रदेश में इस समय उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि राहत भरी बारिश के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। पश्चिमी और मध्य यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन यह गर्मी और उमस कम करने के लिए नाकाफी रही।
शुक्रवार को राजधानी लखनऊ का मौसम दिनभर बदलता रहा। कभी आसमान में धूप खिली तो कभी बादल छा गए। लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिली, लेकिन हवा में नमी ने उमस और बेचैनी बरकरार रखी। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की बूंदें जरूर गिरीं, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हुई। हवा में नमी का स्तर 70 से 90 प्रतिशत तक दर्ज किया गया, जिससे लोगों को पसीने और घुटन वाली स्थिति का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग की मानें तो लखनऊ में शनिवार, 30 अगस्त को हल्की बारिश होने के आसार हैं। आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो इलाकों में गरज-चमक के साथ बरसात हो सकती है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यानी फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत पूरी तरह नहीं मिलेगी लेकिन आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय होने से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।