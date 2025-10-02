Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

मुख्यमंत्री योगी से माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने लगाई गुहार, कहा- जो हुआ सो हुआ अब बचा लीजिए…

नैनी जेल में बंद प्रयागराज के माफिया अतीक के बेटे अली अहमद की जेल बदलते ही वह गिड़गिड़ाने लगा। और उसने सीएम योगी से गुहार लगाई कि अब उसे बचा लें। उसके इस बयान से निश्चित ही यह साबित हो रहा था कि यूपी में माफिया जान की भीख मांगते दिखेंगे। जैसा कि खुद सीएम कह चुके हैं।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 02, 2025

Mafiya Atiq ahmed son: प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किए गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने वहां पहुंचते ही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और कहा कि “जो हो गया सो हो गया, मुख्यमंत्री जी अब बचा लीजिए.” अब फर्जी सताया जा रहा है। बतादें कि लंबे समय तक फरारी के बाद रंगदारी मामले में सरेंडर कर जेल गए अली को अब हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। उसके इस बयान के बाद लग रहा है कि वह मानसिक तौर पर टूट चुका है।

माफिया के बेटे अली अहमद को बुधवार को प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर जब अली अहमद झांसी जेल पहुंचा तो उसने गिड़गिड़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। उसने यह भी कहा कि न किसी से मिलने दिया जा रहा है, और न ही किसी से बात करने दी जा रही है।

चेहरे पर दिख रहा था डर
माफिया के बेटे अली अहमद को नैनी जेल से झांसी ले जाते समय उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। झांसी पहुंचते ही उसके गिड़गिड़ाने से यह साफ हो गया कि अब वह हताश हो रहा है और अंदर से टूट भी चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 07:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मुख्यमंत्री योगी से माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने लगाई गुहार, कहा- जो हुआ सो हुआ अब बचा लीजिए…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी
प्रयागराज

PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

TGT recruitment exam
प्रयागराज

आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता TTE, कैसे हुआ खुलासा?

आनंद विहार-पटना ट्रेन में फर्जी टीटीई गिरफ्तार
प्रयागराज

प्रयागराजवासियों के लिए खुशखबरी, पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट, जानें कितनी होगी कीमत

पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट
प्रयागराज

अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

ali ahmed transfer naini to jhansi jail cash seizure cctv incident
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.