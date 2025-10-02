मुख्यमंत्री योगी से माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने लगाई गुहार, कहा- जो हुआ सो हुआ अब बचा लीजिए…

Mafiya Atiq ahmed son: प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किए गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने वहां पहुंचते ही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और कहा कि “जो हो गया सो हो गया, मुख्यमंत्री जी अब बचा लीजिए.” अब फर्जी सताया जा रहा है। बतादें कि लंबे समय तक फरारी के बाद रंगदारी मामले में सरेंडर कर जेल गए अली को अब हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। उसके इस बयान के बाद लग रहा है कि वह मानसिक तौर पर टूट चुका है।