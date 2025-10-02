मुख्यमंत्री योगी से माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने लगाई गुहार, कहा- जो हुआ सो हुआ अब बचा लीजिए…

Mafiya Atiq ahmed son: प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किए गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने वहां पहुंचते ही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई और कहा कि “जो हो गया सो हो गया, मुख्यमंत्री जी अब बचा लीजिए.” अब फर्जी सताया जा रहा है। बतादें कि लंबे समय तक फरारी के बाद रंगदारी मामले में सरेंडर कर जेल गए अली को अब हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। उसके इस बयान के बाद लग रहा है कि वह मानसिक तौर पर टूट चुका है।
माफिया के बेटे अली अहमद को बुधवार को प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर जब अली अहमद झांसी जेल पहुंचा तो उसने गिड़गिड़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। उसने यह भी कहा कि न किसी से मिलने दिया जा रहा है, और न ही किसी से बात करने दी जा रही है।
चेहरे पर दिख रहा था डर
माफिया के बेटे अली अहमद को नैनी जेल से झांसी ले जाते समय उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। झांसी पहुंचते ही उसके गिड़गिड़ाने से यह साफ हो गया कि अब वह हताश हो रहा है और अंदर से टूट भी चुका है।
