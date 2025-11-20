Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

अब गूगल मैप पर दिखेगी माघ मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी, सभी घाटों को मिलेगा यूनिक नंबर

माघ मेला–2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मेला प्रशासन ने सभी स्नान घाटों की नंबरिंग करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को घाट पहचानने में आसानी होगी।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 20, 2025

माघ मेला–2026 में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मेला प्रशासन ने सभी स्नान घाटों की नंबरिंग करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को घाट पहचानने में आसानी होगी। साथ ही मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। इसके लिए जल्द ही मेला प्रशासन गूगल टीम से बातचीत करेगा। इसके अलावा, दूर से ही घाट और प्रमुख स्थान आसानी से पहचान में आए इसके लिए गुब्बारों से चिह्नांकन करने की योजना भी तैयार की गई है।

शहर और मेला क्षेत्र का दौरा करेगी पुलिस

मंगलवार को आई ट्रिपल सी सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता और मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, साइन बोर्ड सिस्टम और आकस्मिक योजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

साइनेज सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए मेला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम जल्द ही शहर और मेला क्षेत्र का दौरा करेगी। टीम साइन बोर्ड के डिजाइन और उनकी सही लोकेशन तय करेगी। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र की भूमि, बाढ़ के बाद की स्थिति और पिछले सालों की यातायात योजना की भी समीक्षा की।साथ ही, विभिन्न जिलों से मेला क्षेत्र तक आने वाले मार्गों, प्रस्तावित पार्किंग स्थानों और मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ प्रबंधन के रूट प्लान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आईजी अजय कुमार मिश्रा, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने किया निरीक्षण

बैठक के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का मैदानी निरीक्षण भी किया। झूंसी रेलवे स्टेशन से भीड़ प्रबंधन की संभावित जरूरतों का आकलन किया गया। इसके बाद अंदावा, टीकरमाफी आश्रम से लेकर छतनाग घाट तक पूरे मार्ग का विस्तृत अध्ययन किया गया।

ADG डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि माघ मेला–2026 में यातायात व्यवस्था को स्मार्ट, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

20 Nov 2025 09:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अब गूगल मैप पर दिखेगी माघ मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी, सभी घाटों को मिलेगा यूनिक नंबर

