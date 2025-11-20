अब गूगल मैप पर दिखेगी माघ मेला क्षेत्र की पूरी जानकारी, सभी घाटों को मिलेगा यूनिक नंबर

साइनेज सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए मेला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम जल्द ही शहर और मेला क्षेत्र का दौरा करेगी। टीम साइन बोर्ड के डिजाइन और उनकी सही लोकेशन तय करेगी। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र की भूमि, बाढ़ के बाद की स्थिति और पिछले सालों की यातायात योजना की भी समीक्षा की।साथ ही, विभिन्न जिलों से मेला क्षेत्र तक आने वाले मार्गों, प्रस्तावित पार्किंग स्थानों और मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ प्रबंधन के रूट प्लान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आईजी अजय कुमार मिश्रा, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।