Magh Mela: माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज: भूमि आवंटन से लेकर ट्रैफिक प्लान तक प्रशासन का मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि शहर में खराब स्ट्रीट लाइट को एक सप्ताह के भीतर ठीक किया जाए। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट रोड की बिजली लाइन को ग्रामीण फीडर से हटाकर शहरी फीडर से जोड़ने के आदेश दिए गए हैं, ताकि मेले के दौरान बिजली कटौती की समस्या न हो। इसके साथ ही NHAI को हंडिया से कानपुर मार्ग तक सभी प्रमुख रास्तों पर संकेतक बोर्ड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।