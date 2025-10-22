संगम पर सनातनियों का अधिकार? शांडिल्य महाराज ने माघ मेले में मुस्लिमों पर लगाई रोक की मांग; अफसरों को लिखा पत्र

उन्होंने सवाल उठाया कि मक्का और मदीना में हिंदू श्रद्धालु नहीं जाते, तो हमारे महाकुंभ और माघ मेले में मुस्लिम श्रद्धालुओं का आना क्यों उचित होगा? शांडिल्य महाराज ने कहा कि मुस्लिमों के आने से माघ मेले की शुद्धता की गारंटी नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और घटनाओं को देखकर यह साफ प्रतीत होता है कि यहां की शुद्धता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।