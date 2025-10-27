प्रयागराज रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा, वाराणसी और कानपुर में भी हुआ मुठभेड़

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान अली, बेटे नूरैन प्रयागराज निवासी के रूप में हुई है। उसका पिता नूरैन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का दावा किया है। घायल अली को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस रावेंद्र हत्याकांड में कुल 11 आरोपी शामिल थे और सभी की पहचान हो चुकी है। फरार नूरैन और उसका भाई हसनैन पहले से ही पुलिस के लिए सिरदर्द रहे हैं। उन पर पुलिस पर हमले समेत करीब 10 आपराधिक केस दर्ज हैं। इन पर गोवध, हत्या की कोशिश, डकैती और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।