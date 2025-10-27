प्रयागराज रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा, वाराणसी और कानपुर में भी हुआ मुठभेड़

रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा
यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में तीन फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के रावेंद्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी अली भी शामिल है। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दरअसल, प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में कुछ दिन पहले रोडवेज बस चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या हुई थी। पुलिस को लंबे समय से इस मामले के आरोपियों की तलाश थी। रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी अली को पकड़ लिया। मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी नूरैन फरार हो गया। घायल अली को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। शनिवार देर रात करीब 2 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि दो आरोपी लाल बिहारा कॉलोनी के पास एक खंडहर में छिपे हैं। सूचना मिलते ही धूमनगंज और कर्नलगंज थाने की पुलिस ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अली के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े बाकी 10 फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान अली, बेटे नूरैन प्रयागराज निवासी के रूप में हुई है। उसका पिता नूरैन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का दावा किया है। घायल अली को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस रावेंद्र हत्याकांड में कुल 11 आरोपी शामिल थे और सभी की पहचान हो चुकी है। फरार नूरैन और उसका भाई हसनैन पहले से ही पुलिस के लिए सिरदर्द रहे हैं। उन पर पुलिस पर हमले समेत करीब 10 आपराधिक केस दर्ज हैं। इन पर गोवध, हत्या की कोशिश, डकैती और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
