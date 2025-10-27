Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

प्रयागराज रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा, वाराणसी और कानपुर में भी हुआ मुठभेड़

यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में तीन फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के रावेंद्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी अली भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 27, 2025

रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा

रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा

यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में तीन फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के रावेंद्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी अली भी शामिल है। तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रोडवेज बस चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हुई थी हत्या

दरअसल, प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में कुछ दिन पहले रोडवेज बस चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या हुई थी। पुलिस को लंबे समय से इस मामले के आरोपियों की तलाश थी। रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी अली को पकड़ लिया। मुठभेड़ में अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी नूरैन फरार हो गया। घायल अली को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

10 फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही थी। शनिवार देर रात करीब 2 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि दो आरोपी लाल बिहारा कॉलोनी के पास एक खंडहर में छिपे हैं। सूचना मिलते ही धूमनगंज और कर्नलगंज थाने की पुलिस ने इलाके को घेर लिया। खुद को घिरता देख अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अली के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े बाकी 10 फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान अली, बेटे नूरैन प्रयागराज निवासी के रूप में हुई है। उसका पिता नूरैन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का दावा किया है। घायल अली को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है।डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस रावेंद्र हत्याकांड में कुल 11 आरोपी शामिल थे और सभी की पहचान हो चुकी है। फरार नूरैन और उसका भाई हसनैन पहले से ही पुलिस के लिए सिरदर्द रहे हैं। उन पर पुलिस पर हमले समेत करीब 10 आपराधिक केस दर्ज हैं। इन पर गोवध, हत्या की कोशिश, डकैती और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज रावेंद्र हत्याकांड का मास्टरमाइंड अली को एनकाउंटर में दबोचा, वाराणसी और कानपुर में भी हुआ मुठभेड़

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो, 3 लोगों की हुई मौत, मचा हाहाकार

Road Accident
प्रयागराज

हाईस्कूल-इंटर बोर्ड परीक्षा में विवरण सुधार की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

UP Board Exam 2026
प्रयागराज

घर के बाहर बैठे युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती

घर के बाहर बैठे युवक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती
प्रयागराज

‘मैं मर जाऊंगा… मुझे मेरी मां के पास जाना है’, रोते-बिलखते शख्स ने मदद की लगाई गुहार, लेकिन वीडियो का सच कुछ और ही निकला

प्रयागराज

त्योहारों के बाद महंगी हुई वापसी, मुंबई-बेंगलुरु फ्लाइट का किराया पहुंचा 15 हजार के पार

Malfunction in a plane carrying 180 passengers at Dumna Airport Jabalpur
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.