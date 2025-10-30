Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

रोडवेज चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर होने से बचा, गोली लगने से घायल

प्रयागराज में रोडवेज चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 30, 2025

प्रयागराज में रोडवेज चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी अली को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी नुरैन भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यह कार्रवाई धूमनगंज, कर्नलगंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने की।

हिंसा में बदल गया झगड़ा

दरअसल, 21 अक्टूबर को धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा चुंगी के पास रोडवेज चालक रावेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा हुआ था, जो बाद में हिंसा में बदल गया। हमलावरों ने पत्थरबाजी की और रावेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में धूमनगंज थाना प्रभारी अमरनाथ राय और टीपी नगर चौकी इंचार्ज राजेश चौबे को निलंबित कर दिया गया था।

सिर पर लगी चोट के कारण रावेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई

धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीमसराय गांव के रहने वाले रावेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू रोडवेज में संविदा पर ड्राइवर थे। उनके भाई नरेंद्र कुमार उर्फ राजन पासी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1:15 बजे रावेंद्र मुंडेरा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर बस में तेल भरवाने गए थे। उसी दौरान वहां पहले से घात लगाकर बैठे हसनैन, उसके भाई नुरैन, अली, कामरान, इरफान, हुसैन, कैफ और कुछ अन्य लोगों ने रावेंद्र को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर पत्थर मारकर हमला कर दिया। सिर पर लगी चोट के कारण रावेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। जिन पर इनाम घोषित हुआ है, उनमें हसनैन अहमद, नुरैन अहमद, अली अहमद, कामरान, इरफान, हुसैन और कैफ शामिल हैं। इनमें हसनैन और नुरैन सगे भाई हैं।

रोडवेज चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर होने से बचा, गोली लगने से घायल

