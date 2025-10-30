रोडवेज चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर होने से बचा, गोली लगने से घायल

धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीमसराय गांव के रहने वाले रावेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू रोडवेज में संविदा पर ड्राइवर थे। उनके भाई नरेंद्र कुमार उर्फ राजन पासी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1:15 बजे रावेंद्र मुंडेरा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर बस में तेल भरवाने गए थे। उसी दौरान वहां पहले से घात लगाकर बैठे हसनैन, उसके भाई नुरैन, अली, कामरान, इरफान, हुसैन, कैफ और कुछ अन्य लोगों ने रावेंद्र को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर पत्थर मारकर हमला कर दिया। सिर पर लगी चोट के कारण रावेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।