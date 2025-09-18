प्रयागराज के शिवकुटी में तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराई, चार दोस्तों की दर्दनाक मौत

प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में बुधवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। मजार तिराहे के पास केंद्रीय विद्यालय के सामने बाइक सवार चार दोस्त बिजली के खंभे से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी बीच सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने चारों को कुचल दिया। हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।