आरओ-एआरओ में नौकरी का झांसा देकर 12 लाख की ठगी, फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर देने वाला आरोपी गिरफ्तार

बांदा के सिविल लाइंस निवासी अनुराग गौतम ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 में पूरे ईश्वरनाथ के रहने वाले विमल पांडेय ने हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का दावा किया था। उस पर भरोसा करते हुए अनुराग ने उसे 12 लाख रुपये दे दिए। पैसे लेने के बाद विमल ने फर्जी दस्तावेज और जाली ज्वॉइनिंग लेटर भी दे दिया, ताकि मामला असली लगे लेकिन जब सत्यापन हुआ तो पूरी कहानी सामने आ गई।