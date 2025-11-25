Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

आरओ-एआरओ में नौकरी का झांसा देकर 12 लाख की ठगी, फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर देने वाला आरोपी गिरफ्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ–एआरओ की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठगने वाले जालसाज विमल पांडेय को पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 20 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 25, 2025

Pawan Thakur arrested

ड्रग की तस्करी करने वाला पवन ठाकुर गिरफ्तार। (प्रतिनिधि फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ–एआरओ की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठगने वाले जालसाज विमल पांडेय को पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 20 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। लिखापढ़ी पूरी करने के बाद मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। आरोपी पर पहले से भी तीन मामले दर्ज हैं।

कैसे हुई ठगी?

बांदा के सिविल लाइंस निवासी अनुराग गौतम ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 में पूरे ईश्वरनाथ के रहने वाले विमल पांडेय ने हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का दावा किया था। उस पर भरोसा करते हुए अनुराग ने उसे 12 लाख रुपये दे दिए। पैसे लेने के बाद विमल ने फर्जी दस्तावेज और जाली ज्वॉइनिंग लेटर भी दे दिया, ताकि मामला असली लगे लेकिन जब सत्यापन हुआ तो पूरी कहानी सामने आ गई।

रुपये लौटाने में करता रहा टालमटोल

हकीकत उजागर होने के बाद जब अनुराग ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा। आखिरकार पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठे पैसे

शिकायत मिलते ही पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज किया और सिर्फ 20 घंटे में विमल पांडेय को पकड़ लिया। सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि आरोपी ने कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठे हैं। अन्य पीड़ितों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 11:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / आरओ-एआरओ में नौकरी का झांसा देकर 12 लाख की ठगी, फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर देने वाला आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज माघ मेले में पहली बार चलेंगी AC इलेक्ट्रिक शटल बसें, मिलेगी बड़ी सुविधा

Bhilwara Electric Bus
प्रयागराज

अगले कुछ घंटों में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, IMD ने जारी किया अलर्ट

up weather today cold wave alert temperature latest imd update
यूपी न्यूज

माघ मेला के 71 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है यह बदलाव, कई मामलों में होने जा रहा है ऐतिहासिक

Up news, prayagraj news,
प्रयागराज

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, घना कोहरा और पारे में गिरावट की चेतावनी

Winter Alert
यूपी न्यूज

निलंबन के खिलाफ छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात

निलंबन के खिलाफ छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.