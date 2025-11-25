आरओ-एआरओ में नौकरी का झांसा देकर 12 लाख की ठगी, फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर देने वाला आरोपी गिरफ्तार

ड्रग की तस्करी करने वाला पवन ठाकुर गिरफ्तार। (प्रतिनिधि फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ–एआरओ की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठगने वाले जालसाज विमल पांडेय को पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 20 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। लिखापढ़ी पूरी करने के बाद मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। आरोपी पर पहले से भी तीन मामले दर्ज हैं।
बांदा के सिविल लाइंस निवासी अनुराग गौतम ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 में पूरे ईश्वरनाथ के रहने वाले विमल पांडेय ने हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का दावा किया था। उस पर भरोसा करते हुए अनुराग ने उसे 12 लाख रुपये दे दिए। पैसे लेने के बाद विमल ने फर्जी दस्तावेज और जाली ज्वॉइनिंग लेटर भी दे दिया, ताकि मामला असली लगे लेकिन जब सत्यापन हुआ तो पूरी कहानी सामने आ गई।
हकीकत उजागर होने के बाद जब अनुराग ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा। आखिरकार पीड़ित ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज किया और सिर्फ 20 घंटे में विमल पांडेय को पकड़ लिया। सीओ सिटी प्रशांत राज ने बताया कि आरोपी ने कई लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठे हैं। अन्य पीड़ितों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
