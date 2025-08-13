युवक पर फायरिंग कर दी जान से मारने की धमकी, पूरे इलाके में फैला दहशत

रामप्रिया रोड निवासी आशीष कुमार पांडेय ने इस मामले में कर्नलगंज थाने में तहरीर देकर शुभ जावेद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि 10 अगस्त को वह अपनी बहन के घर तेलियरगंज जा रहा था। इसी दौरान पुराने कोर्ट केस के सिलसिले में आरोपियों ने उसे मजार चौराहे के पास बुलाया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, कार से निकले आरोपियों ने उस पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। आशीष तुरंत गाड़ी के पीछे छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई।