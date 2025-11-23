छात्र की मौत पर मचा हंगामा, प्रबंधक-प्रिंसिपल पर हत्या का केस, परिजनों ने सड़क जाम किया

धूमनगंज छात्र की मौत पर मचा हंगामा
धूमनगंज थाना क्षेत्र के इंडियन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र शिवम यादव की संदिग्ध मौत के मामले में स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर छात्र के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई। 14 वर्षीय बेटे शिवम की गुरुवार को स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। छात्र के हाथ और पैर पर जले हुए जैसे निशान मिले थे, जिसके आधार पर परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया।
शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद परिजन शिवम का शव एंबुलेंस से लेकर स्कूल के बाहर पहुंचे और सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। वे स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पाकर धूमनगंज एसीपी अजेंद्र यादव कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव बारा, कौशांबी लेकर चले गए, जिसके बाद सड़क पर यातायात बहाल हो सका।
धूमनगंज के मुंडेरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र शिवम यादव की मौत के मामले में उसके पिता अमर सिंह यादव ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि 20 नवंबर को रोज की तरह शिवम स्कूल गया था। स्कूल समय के दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर प्रधानाचार्य ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आरोप है कि हालत बिगड़ने पर स्कूल ने बिना परिजनों को बताए उसे एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन को घटना की जानकारी स्कूल से नहीं, बल्कि दूसरों से मिली।
अमर सिंह का आरोप है कि प्रधानाचार्य लंबे समय से उसके बेटे को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। कई बार शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उलट उन्हें डांटकर भगा दिया और बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी। पिता का कहना है कि बेटे के शरीर पर चोटों के निशान मिले जो उन्हें हत्या का मामला लगते हैं।
वहीं, स्कूल प्रबंधन का दावा है कि उस दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। शिवम दौड़कर आया और अचानक गिर पड़ा। वह फिर उठ नहीं सका। धूमनगंज प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि पिता की तहरीर पर प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया है कि शिवम की मौत हार्ट अटैक से हुई। उसके फेफड़ों में संक्रमण भी पाया गया। वहीं, हाथ-पैर पर जो निशान परिजनों को करंट के लगे थे, रिपोर्ट में उन्हें गिरने से लगी चोट बताया गया है। गिरने पर शरीर की कुछ जगहों की चमड़ी छिल गई थी, जो सूखकर काली पड़ गई थी।
