Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

छात्र की मौत पर मचा हंगामा, प्रबंधक-प्रिंसिपल पर हत्या का केस, परिजनों ने सड़क जाम किया

धूमनगंज थाना क्षेत्र के इंडियन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र शिवम यादव की संदिग्ध मौत के मामले में स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर छात्र के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 23, 2025

धूमनगंज छात्र की मौत पर मचा हंगामा

धूमनगंज छात्र की मौत पर मचा हंगामा

धूमनगंज थाना क्षेत्र के इंडियन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र शिवम यादव की संदिग्ध मौत के मामले में स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर छात्र के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई। 14 वर्षीय बेटे शिवम की गुरुवार को स्कूल परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। छात्र के हाथ और पैर पर जले हुए जैसे निशान मिले थे, जिसके आधार पर परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया।

परिजनों की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम

शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद परिजन शिवम का शव एंबुलेंस से लेकर स्कूल के बाहर पहुंचे और सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। वे स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पाकर धूमनगंज एसीपी अजेंद्र यादव कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव बारा, कौशांबी लेकर चले गए, जिसके बाद सड़क पर यातायात बहाल हो सका।

परिजनों को बिना बताए अस्पताल में कराया भर्ती

धूमनगंज के मुंडेरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र शिवम यादव की मौत के मामले में उसके पिता अमर सिंह यादव ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि 20 नवंबर को रोज की तरह शिवम स्कूल गया था। स्कूल समय के दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर प्रधानाचार्य ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आरोप है कि हालत बिगड़ने पर स्कूल ने बिना परिजनों को बताए उसे एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन को घटना की जानकारी स्कूल से नहीं, बल्कि दूसरों से मिली।

बेटे को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे प्रधानाचार्य

अमर सिंह का आरोप है कि प्रधानाचार्य लंबे समय से उसके बेटे को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। कई बार शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उलट उन्हें डांटकर भगा दिया और बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी। पिता का कहना है कि बेटे के शरीर पर चोटों के निशान मिले जो उन्हें हत्या का मामला लगते हैं।

वहीं, स्कूल प्रबंधन का दावा है कि उस दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही थी। शिवम दौड़कर आया और अचानक गिर पड़ा। वह फिर उठ नहीं सका। धूमनगंज प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि पिता की तहरीर पर प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

हार्ट अटैक से हुई थी मौत

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया है कि शिवम की मौत हार्ट अटैक से हुई। उसके फेफड़ों में संक्रमण भी पाया गया। वहीं, हाथ-पैर पर जो निशान परिजनों को करंट के लगे थे, रिपोर्ट में उन्हें गिरने से लगी चोट बताया गया है। गिरने पर शरीर की कुछ जगहों की चमड़ी छिल गई थी, जो सूखकर काली पड़ गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 10:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / छात्र की मौत पर मचा हंगामा, प्रबंधक-प्रिंसिपल पर हत्या का केस, परिजनों ने सड़क जाम किया

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माघ मेला में 400 एआई कैमरे संभालेंगे सुरक्षा की कमान, 800 हेक्टेयर में तैयार होगा विशाल आयोजन

Electronic informers of police: CCTV cameras are playing an important role in cases like theft, murder
प्रयागराज

आजमगढ़ में दो सड़क हादसों के बाद हुआ बवाल, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन,चालक फरार

Road Accident
यूपी न्यूज

UP Weather: उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा गिराएगी पारा, अगले 5 दिनों में ठंड से बढ़ेंगी मुश्किलें

यूपी न्यूज

5 दिन के भीतर दो से तीन डिग्री तक यूपी में गिरेगा तापमान, देखें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

प्रयागराज

पिस्टल की नोक पर बार-बार दुष्कर्म: प्रयागराज में मैनेजर ने कर्मचारी की पत्नी को बनाया शिकार, नहाते वक्त बनाये वीडियो से ब्लैकमेल

prayagraj toll manager rape case blackmail pistol video wife allegation
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.