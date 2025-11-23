छात्र की मौत पर मचा हंगामा, प्रबंधक-प्रिंसिपल पर हत्या का केस, परिजनों ने सड़क जाम किया

धूमनगंज के मुंडेरा स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र शिवम यादव की मौत के मामले में उसके पिता अमर सिंह यादव ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का कहना है कि 20 नवंबर को रोज की तरह शिवम स्कूल गया था। स्कूल समय के दौरान किसी पुराने विवाद को लेकर प्रधानाचार्य ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आरोप है कि हालत बिगड़ने पर स्कूल ने बिना परिजनों को बताए उसे एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन को घटना की जानकारी स्कूल से नहीं, बल्कि दूसरों से मिली।