सीएम योगी को गोली मारने की धमकी, प्रयागराज में कारोबारी 112 पर कॉल कर फरार; पुलिस रातभर खंगालती रही इलाके

Threat to shoot CM Yogi in Prayagraj: प्रयागराज के बरजी गांव निवासी टेंट कारोबारी मनीष दुबे ने 2 नवंबर की रात यूपी 112 नंबर पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी। कॉल के दौरान मनीष ने कहा कि वह सीएम को निशाना बनाएगा। इस धमकी के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और उसकी खोजबीन शुरू कर दी। मनीष दुबे की पहचान सोरांव थाने में हुई और पुलिस ने तुरंत लखनऊ, बाराबंकी और अन्य जिलों में छापेमारी शुरू कर दी।