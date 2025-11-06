Patrika LogoSwitch to English

सीएम योगी को गोली मारने की धमकी, प्रयागराज में कारोबारी 112 पर कॉल कर फरार; पुलिस रातभर खंगालती रही इलाके

Prayagraj News: प्रयागराज के टेंट कारोबारी मनीष दुबे ने 2 नवंबर की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने उसकी तलाश में लखनऊ और बाराबंकी समेत कई जिलों में रातभर छापेमारी की, लेकिन वह फरार है। मामले में FIR दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohd Danish

Nov 06, 2025

manish dubey threat cm yogi prayagraj police search

सीएम योगी को गोली मारने की धमकी | Image Source - 'X' @myogioffice

Threat to shoot CM Yogi in Prayagraj: प्रयागराज के बरजी गांव निवासी टेंट कारोबारी मनीष दुबे ने 2 नवंबर की रात यूपी 112 नंबर पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दी। कॉल के दौरान मनीष ने कहा कि वह सीएम को निशाना बनाएगा। इस धमकी के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और उसकी खोजबीन शुरू कर दी। मनीष दुबे की पहचान सोरांव थाने में हुई और पुलिस ने तुरंत लखनऊ, बाराबंकी और अन्य जिलों में छापेमारी शुरू कर दी।

पुलिस की रातभर छापेमारी

बुधवार रात पुलिस की स्पेशल टीम प्रयागराज स्थित मनीष के घर पहुंची, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था। पूछताछ में पता चला कि मनीष अपने परिवार के साथ लखनऊ शिफ्ट हो चुका है। पुलिस लगातार उसके ठिकानों का पता लगाने और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मनीष ने सीएम को धमकी किस कारण से दी और वह किन बातों से नाराज था।

बाराबंकी कोतवाली में दर्ज हुई प्राथमिकी

इस मामले में 3 नवंबर को बाराबंकी कोतवाली में दरोगा सुदर्शन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। प्राथमिकी में लिखा गया है कि 2 नवंबर की रात 11:15 बजे PRV के पुलिसकर्मियों ने सूचना दी कि मनीष दुबे नाम के व्यक्ति ने 112 नंबर पर कॉल कर सीएम को गोली मारने की धमकी दी है। जांच में पता चला कि आरोपी ने फोन पर बार-बार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।

आपराधिक जानकारी जुटाई जा रही

पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि मनीष चार भाइयों में सबसे छोटा है। अब पुलिस उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंध और आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। सोरांव थाना प्रभारी केशव वर्मा ने कहा कि आरोपी के बारे में हर तरह की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

सीएम योगी की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए हर समय 25 NSG कमांडो तैनात रहते हैं। अगर उनकी शिफ्ट 8 घंटे की मानी जाए तो कुल 75 कमांडो हर समय उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा सीएम को Z प्लस सुरक्षा में पांच बुलेटप्रूफ गाड़ियां भी मुहैया कराई गई हैं। देश की चुनिंदा शख्सियतों को ही इस स्तर की सुरक्षा मिलती है।

योगी की सुरक्षा पर हर महीने करोड़ों खर्च

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2017 में सपा नेता शतरुद्र प्रकाश ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा खर्च पर सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब के अनुसार, हर महीने करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसमें एक अपर पुलिस अधीक्षक, सात पुलिस उपाधीक्षक, 52 निरीक्षक, 21 उप निरीक्षक, 23 मुख्य आरक्षी और 127 आरक्षी तैनात हैं। NSG सुरक्षा का खर्च इसमें शामिल नहीं है।

