डेढ़ माह पहले किया था प्रेम विवाह,अब पति ने गला दबाकर कर दी पत्नी की हत्या

प्रयागराज में प्रेम विवाह के डेढ़ महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये घटना शाहपुर पीपलगांव निवासी राकेश और कटहुला गांव निवासी रविता की है। दोनों ने करीब डेढ़ महीने पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। शादी गैर बिरादरी में होने के कारण राकेश के परिजनों ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद वह पत्नी के साथ ससुराल में ही रहने लगा था।