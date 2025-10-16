Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

डेढ़ माह पहले किया था प्रेम विवाह,अब पति ने गला दबाकर कर दी पत्नी की हत्या

प्रयागराज में प्रेम विवाह के डेढ़ महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

2 min read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 16, 2025

Vidisha Murder news

Vidisha Murder news (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

प्रयागराज में प्रेम विवाह के डेढ़ महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये घटना शाहपुर पीपलगांव निवासी राकेश और कटहुला गांव निवासी रविता की है। दोनों ने करीब डेढ़ महीने पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। शादी गैर बिरादरी में होने के कारण राकेश के परिजनों ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद वह पत्नी के साथ ससुराल में ही रहने लगा था।

शादी के बाद बिगड़े रिश्ते

पुलिस के मुताबिक, शादी के बाद रविता का व्यवहार अचानक बदल गया था। वह अक्सर राकेश से झगड़ा करती और उसके परिजनों के सामने उसे अपमानित करती थी। कई बार उसने राकेश को छोड़ने की धमकी भी दी। लगातार कलह और अपमान से तंग आकर राकेश ने हत्या की साजिश रची।

मेला दिखाने के बहाने रची साजिश

5 अक्टूबर को राकेश पत्नी को राजरूपपुर मेला दिखाने के बहाने घर से ले गया। देर रात वह अकेला लौटा और परिजनों से कहा कि मेला में भीड़ के दौरान रविता लापता हो गई। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 11 अक्टूबर की सुबह ससुरखदेरी नदी किनारे करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में रविता का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। शुरुआत में मृतका के परिजनों ने किसी पर शक नहीं जताया, लेकिन पुलिस को राकेश के बयान संदिग्ध लगे।

मोबाइल से खुला राज

पुलिस जांच में पता चला कि रविता का मोबाइल उसकी मौत के बाद से गायब था। सर्विलांस पर नंबर लगाने के बाद यह सामने आया कि हत्या के कुछ दिन बाद राकेश ने वही मोबाइल अपने पास रख लिया और उसमें अपना सिम लगा लिया। मोबाइल ऑन होते ही लोकेशन ट्रेस हो गई और पुलिस ने राकेश को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।

एयरपोर्ट थाना प्रभारी के मुताबिक, राकेश ने हत्या के बाद शव को नदी किनारे फेंक दिया था ताकि कोई उसे पहचान न सके। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

Published on:

16 Oct 2025 11:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / डेढ़ माह पहले किया था प्रेम विवाह,अब पति ने गला दबाकर कर दी पत्नी की हत्या

