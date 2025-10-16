शादीशुदा महिला ने 9 साल छोटे प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटा, आधी रात मिलने पहुंचा था घर

गंभीर रूप से घायल युवक किसी तरह अपने घर पहुंचा और दर्द से तड़पता रहा। सुबह होने पर जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे युवक को एसआरएन में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी था और कई नसें कट गई थीं। यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिरीष मिश्रा ने बताया कि करीब डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन चला और युवक की जान बचा ली गई।