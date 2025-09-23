Patrika LogoSwitch to English

प्रयागराज

चोरी के सदमे में विवाहिता ने फांसी लगाई, मौत के बाद पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस

प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बघेड़ी गांव की रहने वाली विवाहिता आरती ने सोमवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Sep 23, 2025

सदमे में डूबी विवाहिता ने लगाई फांसी
सदमे में डूबी विवाहिता ने लगाई फांसी

प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बघेड़ी गांव की रहने वाली विवाहिता आरती ने सोमवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार का आरोप है कि घर में हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज न होने से वह गहरे सदमे में थी।

चोरी के बाद से थी सदमे में थी महिला

20 सितंबर की रात अज्ञात बदमाशों ने आरती के कमरे से करीब सात लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि इसी कारण आरती लगातार तनाव और सदमे में रहने लगी। वह रोते-रोते कई बार बेहोश भी हो जाती थी।

सोमवार सुबह लगाई फांसी

सोमवार सुबह आरती ने अपने कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। जब काफी देर तक वह बाहर नहीं आई तो सास ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर ग्रामीणों और पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा तोड़कर देखा गया तो आरती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मौत के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चोरी की घटना का मुकदमा विवाहिता की मौत के दो घंटे बाद दर्ज किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करती तो शायद आरती की जान बच सकती थी। पुलिस का कहना है कि विवाहिता की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चोरी की तहरीर पर बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। सोमवार शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरती का अंतिम संस्कार हंडिया के लाक्षागृह घाट पर कर दिया।

Updated on:

23 Sept 2025 07:58 pm

Published on:

23 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / चोरी के सदमे में विवाहिता ने फांसी लगाई, मौत के बाद पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस

