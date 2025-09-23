चोरी के सदमे में विवाहिता ने फांसी लगाई, मौत के बाद पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चोरी की घटना का मुकदमा विवाहिता की मौत के दो घंटे बाद दर्ज किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करती तो शायद आरती की जान बच सकती थी। पुलिस का कहना है कि विवाहिता की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चोरी की तहरीर पर बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।