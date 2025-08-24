प्रयागराज रीजन को मिली सौगात, दिल्ली और गोरखपुर रूट पर चलेंगी मिनी एसी बसें

यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। जल्द ही यहां पहली बार 40 सीटर मिनी एसी बसें मिलेंगी। कुल छह बसें मिलने की तैयारी है, जिनमें से एक बस नियमित रूप से प्रयागराज से दिल्ली के लिए चलेगी। वहीं, एक बस मिर्जापुर से प्रयागराज होते हुए लखनऊ जाएगी। बाकी चार बसों को गोरखपुर रूट पर चलाने की योजना है।
गोरखपुर के लिए एसी बस की डिमांड काफी ज्यादा है। अभी प्रयागराज से सुबह और शाम तो एसी बसें मिल जाती हैं, लेकिन दोपहर में केवल साधारण बस ही चलती है। रोडवेज की योजना है कि गोरखपुर के लिए हर एक घंटे पर एसी बस उपलब्ध कराई जाए।
कुछ समय पहले ही प्रयागराज रीजन को 63 साधारण श्रेणी की बसें मिली थीं, जो अभी प्रयागराज, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के ग्रामीण रूटों पर चल रही हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही मुख्यालय से औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी, इन नई मिनी एसी बसों का संचालन दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर जैसे प्रमुख रूटों पर शुरू कर दिया जाएगा।