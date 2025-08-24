प्रयागराज रीजन को मिली सौगात, दिल्ली और गोरखपुर रूट पर चलेंगी मिनी एसी बसें

यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। जल्द ही यहां पहली बार 40 सीटर मिनी एसी बसें मिलेंगी। कुल छह बसें मिलने की तैयारी है, जिनमें से एक बस नियमित रूप से प्रयागराज से दिल्ली के लिए चलेगी। वहीं, एक बस मिर्जापुर से प्रयागराज होते हुए लखनऊ जाएगी। बाकी चार बसों को गोरखपुर रूट पर चलाने की योजना है।