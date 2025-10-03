मानसून ने फिर से ली करवट, झमाझम बारिश से मिली राहत, 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा बरसात का दौर

लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। लोग दिनभर ठंडी हवा और भीगे मौसम का आनंद लेते रहे। हालांकि, सड़कों पर जलभराव होने से खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। दरअसल, मंगलवार से ही प्रयागराज में मौसम बदलने का दौर शुरू हो गया था। गुरुवार को दिन में हल्की धूप निकली थी लेकिन शाम होते-होते उमस बढ़ गई। इसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही आसमान पर घने बादल छा गए और लगातार बारिश होती रही।