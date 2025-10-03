Patrika LogoSwitch to English

मानसून ने फिर से ली करवट, झमाझम बारिश से मिली राहत, 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा बरसात का दौर

प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला-बदला सा नजर आ रहा है। इसका असर शुक्रवार को साफ दिखा। लौटते मानसून के कारण सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 03, 2025

Heavy rain alert by IMD

Heavy rain alert by IMD

प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला-बदला सा नजर आ रहा है। इसका असर शुक्रवार को साफ दिखा। लौटते मानसून के कारण सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की फुहारों के साथ दिन की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे ये फुहारें रिमझिम बारिश में बदल गईं और पूरे दिन बरसात होती रही।

उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। लोग दिनभर ठंडी हवा और भीगे मौसम का आनंद लेते रहे। हालांकि, सड़कों पर जलभराव होने से खासकर दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। दरअसल, मंगलवार से ही प्रयागराज में मौसम बदलने का दौर शुरू हो गया था। गुरुवार को दिन में हल्की धूप निकली थी लेकिन शाम होते-होते उमस बढ़ गई। इसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही आसमान पर घने बादल छा गए और लगातार बारिश होती रही।

रविवार तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। रविवार तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और इस दौरान तापमान और गिर सकता है। आमतौर पर अक्टूबर में बारिश थम जाती है, लेकिन इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही बारिश ने लोगों को ठंडक और राहत का अहसास कराया है।

Updated on:

03 Oct 2025 08:30 pm

Published on:

03 Oct 2025 08:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / मानसून ने फिर से ली करवट, झमाझम बारिश से मिली राहत, 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा बरसात का दौर

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

प्रयागराज
