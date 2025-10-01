यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी
भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, भले ही मॉनसून पश्चिमी यूपी से धीरे-धीरे हटने लगा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से मॉनसून की आधिकारिक विदाई फिलहाल रुक गई है।
मौसम विभाग ने बताया है कि अक्टूबर में प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा। इसका मतलब है कि लोगों को सुबह और रात की ठंड अब कम महसूस होगी। सामान्य तौर पर अक्टूबर में रात और सुबह ठंडी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।
मॉनसून की वापसी 24 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के बनने से पूर्वी यूपी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि मॉनसून की पूरी विदाई अभी नहीं हो पाई है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है, यानी रात और सुबह की ठंड सामान्य से कम महसूस होगी। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि दिन के समय मौसम सामान्य रूप से रहेगा।
इसका सीधा मतलब है कि अक्टूबर में सुबह और रात में वैसी ठंड महसूस नहीं होगी, जैसी सामान्य रूप से होती है। वहीं, बारिश की संभावना के चलते मौसम में हल्की नमी और कभी-कभी उमस भी बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मॉनसून की विदाई में और कुछ दिन की देरी हो सकती है।
