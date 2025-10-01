Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया

भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, भले ही मॉनसून पश्चिमी यूपी से धीरे-धीरे हटने लगा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से मॉनसून की आधिकारिक विदाई फिलहाल रुक गई है।

less than 1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 01, 2025

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी

यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी

भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, भले ही मॉनसून पश्चिमी यूपी से धीरे-धीरे हटने लगा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से मॉनसून की आधिकारिक विदाई फिलहाल रुक गई है।

सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा तापमान

मौसम विभाग ने बताया है कि अक्टूबर में प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा। इसका मतलब है कि लोगों को सुबह और रात की ठंड अब कम महसूस होगी। सामान्य तौर पर अक्टूबर में रात और सुबह ठंडी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।

24 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू

मॉनसून की वापसी 24 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के बनने से पूर्वी यूपी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि मॉनसून की पूरी विदाई अभी नहीं हो पाई है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है, यानी रात और सुबह की ठंड सामान्य से कम महसूस होगी। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि दिन के समय मौसम सामान्य रूप से रहेगा।

इसका सीधा मतलब है कि अक्टूबर में सुबह और रात में वैसी ठंड महसूस नहीं होगी, जैसी सामान्य रूप से होती है। वहीं, बारिश की संभावना के चलते मौसम में हल्की नमी और कभी-कभी उमस भी बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मॉनसून की विदाई में और कुछ दिन की देरी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 09:25 pm

Published on:

01 Oct 2025 09:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PGT के बाद TGT भर्ती भी हो सकती है स्थगित, 8.68 लाख उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ा

TGT recruitment exam
प्रयागराज

आनंद विहार-पटना स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से वसूली करता TTE, कैसे हुआ खुलासा?

आनंद विहार-पटना ट्रेन में फर्जी टीटीई गिरफ्तार
प्रयागराज

प्रयागराजवासियों के लिए खुशखबरी, पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट, जानें कितनी होगी कीमत

पीडीए बेचेगा 661 फ्लैट
प्रयागराज

अतीक के बेटे की नैनी जेल से झांसी जेल तक हाई सिक्योरिटी ट्रांसफर, कैश बरामदगी और CCTV फुटेज के बाद बढ़ी सुरक्षा

ali ahmed transfer naini to jhansi jail cash seizure cctv incident
प्रयागराज

यूपी में के इन 50 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, 40 KM/ प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, देखें IMD का अपडेट

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.