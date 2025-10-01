यूपी में मॉनसून की विदाई रुकी, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया

मॉनसून की वापसी 24 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के बनने से पूर्वी यूपी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि मॉनसून की पूरी विदाई अभी नहीं हो पाई है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने का अनुमान है, यानी रात और सुबह की ठंड सामान्य से कम महसूस होगी। वहीं, दिन का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि दिन के समय मौसम सामान्य रूप से रहेगा।