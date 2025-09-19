मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को मिली राहत, मां के फर्जी दस्तखत मामले में इलाहाबाद HC से मिली जमानत

Mukhtar Ansari Son News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को जमानत दे दी। यह जमानत उनकी मां अफसा अंसारी के फर्जी साइन मामले में दी गई है। इस केस में उमर को 27 दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गाजीपुर से कासगंज जेल भेज दिया गया था। उमर की गिरफ्तारी 3 अगस्त को हुई थी और गिरफ्तारी के 11 घंटे बाद कासगंज पहुंचते समय उन्होंने झूठे केस में फंसाए जाने का आरोप लगाया था। यह मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें 10 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी।