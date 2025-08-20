मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल होगी, हाईकोर्ट ने लगाई सजा पर रोक

31 मई को मऊ सेशन कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी केस में उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास की विधायकी स्वतः समाप्त हो गई थी। हालांकि, अब हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।