कुंभ 2029 से पहले तैयार होगा नया रेल ब्रिज, 160 साल पुराने पुल की खासियतों की भी होगी जांच

पुल में 19वीं सदी में इस्तेमाल की गई सामग्रियों जैसे 30 लाख क्यूबिक ईंटें, गारा और 4,300 टन स्टील गर्डर की रासायनिक और भौतिक गुणवत्ता का अध्ययन किया जाएगा, ताकि समझा जा सके कि ये इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे। पुल के अनोखे "हाथी पांव" आकार के पिलर और न्यूमेटिक केसन विधि से बनी 42 फीट गहरी नींव का भी मूल्यांकन होगा।