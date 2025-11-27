यूपी में चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, इन चार शहरों के यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा

वंदे भारत एक्सप्रेस
माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 13 से 25 जनवरी तक गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलेगी। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। फाफामऊ स्टेशन सीधे गंगा पथ से जुड़ा है, इसलिए श्रद्धालु संगम स्नान या दर्शन करने के बाद सीधे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ सकेंगे। इससे जंक्शन की भीड़ और ट्रैफिक की परेशानी से बचा जा सकेगा।
रेलवे के अनुसार, गोरखपुर से ट्रेन सुबह 6:05 बजे रवाना होकर दोपहर 12:55 बजे फाफामऊ पहुंचेगी। वापसी में फाफामऊ से दोपहर 3:35 बजे चलेगी और रात 10:40 बजे गोरखपुर पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि यात्री एक ही दिन में संगम स्नान और दर्शन करके आरामदायक वंदे भारत ट्रेन से घर लौट सकते हैं।
माघ मेले के दौरान फाफामऊ स्टेशन को अस्थाई तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव दिया जा रहा है। यह स्टेशन मेला क्षेत्र से केवल कुछ किलोमीटर दूर है और गंगा पथ से सीधा जुड़ा है। इससे प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ कम होगी और श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तक बस या ऑटो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि माघ मेले में पूर्वांचल और अवध क्षेत्र से सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। जंक्शन पर भीड़ के कारण कई बार वंदे भारत में सीट मिलने के बावजूद लोग समय पर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाते थे। फाफामऊ से ट्रेन चलाने से यात्रा और आसान हो जाएगी।
श्रद्धालुओं में इस खबर को सुनकर खुशी है। गोरखपुर से आए यात्री रामप्रवेश यादव ने कहा कि पहले जंक्शन पर भीड़ और ट्रैफिक की वजह से परेशानी होती थी, लेकिन अब सीधे संगम के पास से ट्रेन मिल जाएगी। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह बदलाव भीड़ प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग