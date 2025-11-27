यूपी में चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, इन चार शहरों के यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा

माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 13 से 25 जनवरी तक गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलेगी। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। फाफामऊ स्टेशन सीधे गंगा पथ से जुड़ा है, इसलिए श्रद्धालु संगम स्नान या दर्शन करने के बाद सीधे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ सकेंगे। इससे जंक्शन की भीड़ और ट्रैफिक की परेशानी से बचा जा सकेगा।