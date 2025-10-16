अब यात्री सीधे दर्ज कर सकेंगे शिकायत, रेलवे ट्रेन के हर कोच में होगा यह बदलाव

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो
उत्तर-मध्य रेलवे यात्रियों की समस्याओं को आसान और तेज़ तरीके से हल करने के लिए नया कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही हर ट्रेन के हर कोच में रेल अधिकारियों के सीधे मोबाइल नंबर चस्पा किए जाएंगे। अगर सफर के दौरान कोई परेशानी होती है, जैसे सीट न मिलना, गंदगी, सुरक्षा की समस्या या कोई और दिक्कत, तो यात्री सीधे उसी कोच में लगे नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकेंगे। अधिकारी तुरंत कॉल पर लोकेशन पता करके समस्या का समाधान करेंगे।
हर कोच में अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर लिखा होगा। यह सुविधा डिजिटल तकनीक से जुड़ी होगी, जिससे कॉल रिकॉर्ड होगी और जीपीएस के जरिए ट्रेन की पोजिशन का पता चलेगा। यह योजना एनसीआर के महाप्रबंधक की निगरानी में तैयार की गई है।
मुख्यालय स्तर पर इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसका पहला चरण माघ मेला 2026 से पहले शुरू होगा, जब प्रयागराज में लाखों यात्री आएंगे। शुरुआत प्रमुख ट्रेनों से की जाएगी, जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और संगम एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के हर कोच में अधिकारियों के नंबर लगाए जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे एनसीआर के सभी मंडलों प्रयागराज, आगरा, झांसी आदि की सभी ट्रेनों में यह सुविधा लागू की जाएगी। अधिकारी विशेष ट्रेनिंग लेंगे ताकि कॉल पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
