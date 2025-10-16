अब यात्री सीधे दर्ज कर सकेंगे शिकायत, रेलवे ट्रेन के हर कोच में होगा यह बदलाव

मुख्यालय स्तर पर इस योजना का विस्तृत प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसका पहला चरण माघ मेला 2026 से पहले शुरू होगा, जब प्रयागराज में लाखों यात्री आएंगे। शुरुआत प्रमुख ट्रेनों से की जाएगी, जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और संगम एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के हर कोच में अधिकारियों के नंबर लगाए जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे एनसीआर के सभी मंडलों प्रयागराज, आगरा, झांसी आदि की सभी ट्रेनों में यह सुविधा लागू की जाएगी। अधिकारी विशेष ट्रेनिंग लेंगे ताकि कॉल पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।