अब प्लेटफॉर्म पर ही दिखेगी ट्रेन की लाइव लोकेशन, इन स्टेशनों पर लगेंगी डिजिटल स्क्रीन

यह नई सुविधा शुरुआत में उत्तर मध्य रेलवे के कई प्रमुख स्टेशन जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, मथुरा जंक्शन, ग्वालियर, अलीगढ़ जंक्शन के साथ-साथ उत्तर रेलवे के वाराणसी कैंट, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ सिटी और सहारनपुर स्टेशनों पर शुरू होगी। इस फैसले के बाद यात्रियों को बार-बार पूछताछ केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यात्रा अनुभव और भी आसान और सुविधाजनक बन जाएगा।