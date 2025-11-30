अब प्लेटफॉर्म पर ही दिखेगी ट्रेन की लाइव लोकेशन, इन स्टेशनों पर लगेंगी डिजिटल स्क्रीन

फाइल फोटो- पत्रिका
प्रयागराज समेत देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। अब प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन और रनिंग स्टेटस देख सकेंगे। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि ट्रेन अभी कहां है, कितनी देर में पहुंचेगी और समय से चल रही है या नहीं।
रेलवे यात्रियों को आधुनिक तकनीक से बेहतर सुविधा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। फिलहाल ट्रेन की जानकारी मोबाइल ऐप या पूछताछ केंद्र से मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में यह जानकारी सीधे प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस सिस्टम की मदद से ट्रेन के आगमन से लगभग चार घंटे पहले से ही मिनट-टू-मिनट अपडेट स्क्रीन पर दिखते रहेंगे।
यह नई सुविधा शुरुआत में उत्तर मध्य रेलवे के कई प्रमुख स्टेशन जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, मथुरा जंक्शन, ग्वालियर, अलीगढ़ जंक्शन के साथ-साथ उत्तर रेलवे के वाराणसी कैंट, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ सिटी और सहारनपुर स्टेशनों पर शुरू होगी। इस फैसले के बाद यात्रियों को बार-बार पूछताछ केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यात्रा अनुभव और भी आसान और सुविधाजनक बन जाएगा।
छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेशन पर ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जो ट्रेन की लाइव लोकेशन, आगमन-प्रस्थान का समय, ट्रेन कितनी लेट है, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, और कोचों का क्रम जैसी जानकारी मिनट-टू-मिनट दिखाएगी।
यह स्क्रीन सीधे CRIS के सर्वर से जुड़ी होगी और इंटरनेट के जरिए रियल-टाइम अपडेट देगी। रायपुर में सफल होने के बाद इसे देश के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी लगाया जाएगा।
