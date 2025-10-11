कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा की निगरानी के लिए एआई आधारित कंट्रोल रूम बनाया है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, हर परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से अभ्यर्थियों और कक्ष निरीक्षकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। किसी भी लापरवाही पर कंट्रोल रूम चलाने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में टीवी स्क्रीन की संख्या भी पहले से तीन गुना बढ़ाई गई है।