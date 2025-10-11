Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

1 minute read

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Oct 11, 2025

UPPSC PCS Exam Centre Changes

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आयोग के कंट्रोल रूम से हर परीक्षार्थी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक। पूरे प्रदेश में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,26,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 67 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28,368 उम्मीदवार शामिल होंगे।

परीक्षा की निगरानी के लिए एआई कंट्रोल रूम बनाया

अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा की निगरानी के लिए एआई आधारित कंट्रोल रूम बनाया है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, हर परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से अभ्यर्थियों और कक्ष निरीक्षकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। किसी भी लापरवाही पर कंट्रोल रूम चलाने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में टीवी स्क्रीन की संख्या भी पहले से तीन गुना बढ़ाई गई है।

सुरक्षा के लिए एक इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई

हर परीक्षा केंद्र को अब एक सेक्टर में बदल दिया गया है। प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि प्रश्न पत्र सुरक्षित रूप से केंद्र तक पहुंचें और परीक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें वापस सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा, हर केंद्र पर सुरक्षा के लिए एक इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 07:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नदी में मिली पांच दिन से लापता नवविवाहिता की लाश, मचा हड़कंप

पांच दिन से लापता नवविवाहिता की लाश नदी में मिली
प्रयागराज

अतीक के बेटे को जेल ले जाने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड, जेल के बाहर कैमरे पर बोला था अली- योगी जी बचा लीजिए

प्रयागराज

Prayagraj News: बहनोई ने साले और साली को चाकू से गोदकर कर उतारा मौत के घाट, सास की हालत गंभीर

prayagraj
प्रयागराज

19,20,21,22,23 को सार्वजनिक अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सारे स्कूल,कॉलेज

Public holiday In October
प्रयागराज

घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने गहनों से भरा पर्स छीना, इलाके में हड़कंप

गहनों से भरा पर्स छीनकर भागे बाइक सवार
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.