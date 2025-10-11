कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आयोग के कंट्रोल रूम से हर परीक्षार्थी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक। पूरे प्रदेश में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,26,387 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 67 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28,368 उम्मीदवार शामिल होंगे।
अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा की निगरानी के लिए एआई आधारित कंट्रोल रूम बनाया है। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, हर परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से अभ्यर्थियों और कक्ष निरीक्षकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। किसी भी लापरवाही पर कंट्रोल रूम चलाने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही, बेहतर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम में टीवी स्क्रीन की संख्या भी पहले से तीन गुना बढ़ाई गई है।
हर परीक्षा केंद्र को अब एक सेक्टर में बदल दिया गया है। प्रत्येक केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि प्रश्न पत्र सुरक्षित रूप से केंद्र तक पहुंचें और परीक्षा समाप्त होने के बाद उन्हें वापस सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा, हर केंद्र पर सुरक्षा के लिए एक इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है।
