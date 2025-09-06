आज से शुरू होगी PET परीक्षा, प्रयागराज में 67 केंद्रों पर आएंगे 96 हजार परीक्षार्थी

PET Exam in prayagraj: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) आज 6 सितंबर से शुरू हो रही है। यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी और प्रयागराज जिले में इसके लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 96,480 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। औसतन हर केंद्र पर एक पाली में लगभग 360 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई है।