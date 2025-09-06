आज से शुरू होगी PET परीक्षा, प्रयागराज में 67 केंद्रों पर आएंगे 96 हजार परीक्षार्थी

PET Exam in prayagraj: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) आज 6 सितंबर से शुरू हो रही है। यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी और प्रयागराज जिले में इसके लिए 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 96,480 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। औसतन हर केंद्र पर एक पाली में लगभग 360 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई है।
चार पालियों में होगी परीक्षा
परीक्षा कुल चार पालियों में आयोजित की जाएगी।
पहली पाली: सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
दूसरी पाली: दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक
इसी तरह अगले दिन भी दो पालियों में परीक्षा होगी।
शिक्षकों पर भी सख्ती
परीक्षा में सिर्फ अभ्यर्थियों ही नहीं, बल्कि कक्ष निरीक्षण करने वाले शिक्षकों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा कक्ष में ड्यूटी करने वाले स्टाफ से उच्च स्तर की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की गई है।
सख्त सुरक्षा इंतज़ाम
ADM सिटी सत्यम मिश्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं।
अभ्यर्थियों को गहन तलाशी के बाद ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा।
महिला परीक्षार्थियों की जांच के लिए अलग महिला टीम लगाई गई है।
CCTV और AI तकनीक से निगरानी
जिस तरह हाल ही में RO/ARO परीक्षा में सीसीटीवी और AI आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, उसी तर्ज पर PET-2025 में भी पूरी व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि सभी केंद्रों पर तैयारी पूरी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा पूरी तरह नकलविहीन और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने परीक्षा प्रभावित करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बुरा होगा।