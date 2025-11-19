UP News: आज उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि की धनराशि

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को कोयम्बटूर से एक बार फिर यूपी के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के रूप में खुशहाली भेजेंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 4314.26 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे।
यूपी के किसानों को अब तक मिला 90 हजार करोड़ से अधिक
पीएम किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक यूपी के किसानों को 20 किस्तों में 90,354.32 करोड़ रुपये की सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा चुकी है। सरकार हर पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में देती है। इस बार की किस्त 21वीं है, और इसे लेकर किसानों में खासा उत्साह है।
आज 9 करोड़ किसानों के खाते में आएगी धनराशि
देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा वैध लाभार्थियों के खातों में आज 2-2 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी किस्त जारी करने के दौरान किसानों से संवाद भी करेंगे, जैसा कि हर बार खास कार्यक्रम के जरिए किया जाता है।
क्यों छूट सकते हैं कुछ किसान?
हालांकि लाखों किसानों को आज राहत मिलेगी, लेकिन कुछ किसान इस किस्त से वंचित भी रह सकते हैं इसमें वो लोग शामिल होंगे इसमें जिनका आधार लिंकिंग पूरा नहीं है। जिनके बैंक खाते में आधार अपडेट नहीं है या ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा।
इसे लेकर सरकार ने दो टूक कहा है कि आधार और बैंक लिंकिंग पूरी नहीं है तो किस्त अटक सकती है।
क्या है योजना
यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।
बड़ी खबरेंView All
प्रयागराज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग