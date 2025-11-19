UP News: आज उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि की धनराशि

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को कोयम्बटूर से एक बार फिर यूपी के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के रूप में खुशहाली भेजेंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 4314.26 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे।