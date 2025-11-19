Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

UP News: आज उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि की धनराशि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि भेजेंगे। आज प्रदेश के किसानों को 21 किश्त के रूप में बड़ा लाभ मिलने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 19, 2025

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को कोयम्बटूर से एक बार फिर यूपी के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के रूप में खुशहाली भेजेंगे। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी होने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को ही मिलेगा। प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 4314.26 करोड़ रुपये सीधे भेजे जाएंगे।

यूपी के किसानों को अब तक मिला 90 हजार करोड़ से अधिक

पीएम किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक यूपी के किसानों को 20 किस्तों में 90,354.32 करोड़ रुपये की सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा चुकी है। सरकार हर पात्र किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये तीन किस्तों में देती है। इस बार की किस्त 21वीं है, और इसे लेकर किसानों में खासा उत्साह है।

आज 9 करोड़ किसानों के खाते में आएगी धनराशि

देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा वैध लाभार्थियों के खातों में आज 2-2 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी किस्त जारी करने के दौरान किसानों से संवाद भी करेंगे, जैसा कि हर बार खास कार्यक्रम के जरिए किया जाता है।

क्यों छूट सकते हैं कुछ किसान?

हालांकि लाखों किसानों को आज राहत मिलेगी, लेकिन कुछ किसान इस किस्त से वंचित भी रह सकते हैं इसमें वो लोग शामिल होंगे इसमें जिनका आधार लिंकिंग पूरा नहीं है। जिनके बैंक खाते में आधार अपडेट नहीं है या ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा।

इसे लेकर सरकार ने दो टूक कहा है कि आधार और बैंक लिंकिंग पूरी नहीं है तो किस्त अटक सकती है।

क्या है योजना

यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 01:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP News: आज उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि की धनराशि

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी से 20 दिन पहले गर्लफ्रेंड का कत्ल, इंस्टाग्राम पर 13 बार यूजरनेम बदला, फौजी ने प्रोफेशनल तरीके से मिटाए सबूत

प्रयागराज

शिक्षा सेवा चयन आयोग की TGT परीक्षा स्थगित, 18-19 दिसंबर की तारीख टली

UPESSC UP PGT TGT Exam Date 2025
प्रयागराज

सिक्योरिटी गार्ड ने दो साल में रचाई दो शादियां, थाने पहुंचीं दोनों पत्नियां

प्रयागराज

कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी, IMD ने जारी की नई चेतावनी

प्रयागराज

Prayagraj News: सिंचाई विभाग का ड्राफ्टमैन 11 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Prayagraj news
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.