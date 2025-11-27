पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, बच्चे ने रोते-रोते कहा- पापा रोज-रोज मम्मी को….

प्रतापगढ़ में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। स्टेशन रोड इलाके में रहने वाले संतोष शर्मा ने अपनी पत्नी मंजू शर्मा का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब सबसे छोटा बेटा स्कूल से घर लौटा और कमरे में खून से लथपथ मां को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। छानबीन में बेड के नीचे से खून से सना उस्तरा मिला, जिसके हत्या में इस्तेमाल होने की आशंका है। पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य अहम सबूत कब्जे में ले लिए हैं।