प्रयागराज

पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, बच्चे ने रोते-रोते कहा- पापा रोज-रोज मम्मी को….

प्रतापगढ़ में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। स्टेशन रोड इलाके में रहने वाले संतोष शर्मा ने अपनी पत्नी मंजू शर्मा का गला रेतकर हत्या कर दी।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 27, 2025

एक शख्स ने गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी

एक शख्स ने गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी

प्रतापगढ़ में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। स्टेशन रोड इलाके में रहने वाले संतोष शर्मा ने अपनी पत्नी मंजू शर्मा का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब सबसे छोटा बेटा स्कूल से घर लौटा और कमरे में खून से लथपथ मां को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। छानबीन में बेड के नीचे से खून से सना उस्तरा मिला, जिसके हत्या में इस्तेमाल होने की आशंका है। पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य अहम सबूत कब्जे में ले लिए हैं।

मंजू के गले पर मिले गहरे धारदार वार

स्टेशन रोड निवासी संतोष शर्मा अपने परिवार के साथ मकान के ऊपरी हिस्से में रहता था। बुधवार सुबह तीनों बच्चे अभय, अनन्या और आयुष स्कूल चले गए। घर पर केवल मंजू थीं। दोपहर करीब ढाई बजे आयुष स्कूल से लौटा तो पीछे के कमरे में मां को मृत देखकर घबरा गया और पड़ोसियों को बुलाया। कुछ ही देर में शहर कोतवाल, सीओ सिटी, एएसपी और एसपी दीपक भूकर मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने पाया कि मंजू के गले पर गहरे धारदार वार थे और चेहरे पर भी चोटों के निशान मिले।

बच्चों के स्कूल जाते ही कर दी हत्या

पुलिस सूत्रों के अनुसार बच्चों ने पूछताछ में बताया कि पिता पिछले एक साल से मां की पिटाई करते थे। आए दिन झगड़ा होता रहता था। संतोष अपनी पत्नी पर शक करता था और घर-आंगन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए घर के नीचे सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। बच्चों के स्कूल जाते ही संतोष ने मौका पाकर मंजू की हत्या कर दी।

मंजू की हत्या की खबर मिलते ही उनका मायका पक्ष भी मौके पर पहुंच गया। कानपुर के गणेश नगर से पहुंचे मृतका के पिता को देखते ही तीनों बच्चे उनसे लिपटकर जोर-जोर से रोने लगे। पुलिस ने तीनों बच्चों को उनके नाना की सुपुर्दगी में दे दिया, जिन्हें बाद में परिवार अपने पैतृक घर लेकर गया।

Published on:

27 Nov 2025 09:58 pm

पत्नी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, बच्चे ने रोते-रोते कहा- पापा रोज-रोज मम्मी को….

